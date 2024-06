Rull activa el reloj de nuevas elecciones convocando un pleno el 26 de junio

Política -

Cataluña

El presidente del Parlament ha anunciado que ningún candidato a presidir la Generalitat tiene apoyos suficientes para ser investido, por lo que ha decidido convocar un pleno para activar la cuenta atrás de dos meses para que haya una investidura y, si no la hay, se irá a repetición electoral.

Agencias | EITB Media

publicado: 19/06/2024 16:40 (UTC+2)

última actualización: 19/06/2024 17:10 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Rullek hauteskunde berrien erlojua martxan jarri du, ekainaren 26rako osoko bilkura deituta

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado este miércoles que ningún candidato a presidir la Generalitat tiene apoyos suficientes para ser investido, por lo que ha decidido convocar un pleno el 26 de junio en el que dictará una resolución para activar la cuenta atrás de dos meses para que haya una investidura y, si no la hay, se irá a repetición electoral.

Así se ha pronunciado este miércoles en una declaración institucional en la Cámara Catalana tras haberse reunido con representantes de todas las fuerzas políticas y constatar que los dos principales candidatos, Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts), quieren más tiempo para negociar posibles apoyos.

Ante esta situación, Rull dictará una resolución el 26 de junio, que activará una cuenta atrás de dos meses para que los candidatos traten de reunir los apoyos necesarios con fecha límite el 26 de agosto, y si ningún candidato logra la investidura se convocarán elecciones de forma automática.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha trasladado a Rull su voluntad de presentar su candidatura para una investidura a la Presidencia de la Generalitat, pero le ha pedido "más tiempo" para negociar con ERC y Comuns.

"Le he explicado que estoy trabajando para tener el apoyo de la mayoría progresista que hay en la Cámara, integrada por mi formación política, por ERC y por los Comuns", ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con Rull en el marco de la ronda de contactos para la investidura, donde también ha afirmado textualmente que la mayoría progresista es la única que puede hacer viable la legislatura.

El grupo de JxCat también ha trasladado al presidente del Parlament que el expresidente de la Generalitat y diputado electo, Carles Puigdemont, quiere presentarse a la investidura para ser el próximo president, "pero no ahora".

"Tenemos intención de ir a la investidura, pero no ahora. Estamos buscando los apoyos, negociando para tener una mayoría. En el momento en que la tengamos la comunicaremos al president Rull y le pediremos que se convoque el pleno del Parlament", ha asegurado el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet .

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho en la reunión con Rull que no hay ningún acuerdo para votar a un candidato a la investidura, y ha advertido que "nadie puede pretender una adhesión" de ERC a los candidatos del PSC o Junts: "Tendrán que negociar".

Según Vilalta, resulta "inaudito" y una "irresponsabilidad" que los dos partidos que han obtenido más diputados y que desean presentar candidatos a la investidura "no quieran exponer al país" sus proyectos en el pleno previsto para la semana próxima.

Ha advertido, en este sentido, que querer ganar tiempo para negociar no debería ser un pretexto para "esconderse y no dar la cara" y ha recordado que el actual presidente en funciones, Pere Aragonès, actuó de forma muy distinta y quiso someterse a un debate de investidura, aunque aún no había conseguido todos los apoyos necesarios.