Sémper asegura que el PP no cambiará su posición en política migratoria por las "amenazas" de Vox

El portavoz nacional del PP ha dicho que si se rompen los acuerdos autonómicos con Vox "será Vox el responsable".

Agencias | EITB Media

publicado: 10/07/2024 12:23 (UTC+2)

última actualización: 10/07/2024 12:50 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: PPk ez du migrazio politikan duen jarrera aldatuko Voxen "mehatxuengatik", Semperren arabera

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se ha referido a la amenaza de Vox de que se saldrá de los gobiernos autonómicos que no utilicen "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de personas menores extranjeras no acompañadas.

Semper ha recalcado que no van a cambiar su posición en un tema tan sensible como es la política migratoria por las "amenazas" de ningún partido y ha añadido que las amenazas pueden funcionar a los independentistas con Pedro Sánchez, pero no con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Si se rompen (los acuerdos) será Vox el responsable y tendrá que explicar por qué" ha roto con el PP, ha dicho Sémper, antes de subrayar que prefieren que esos gobiernos "sigan funcionando y no se rompan".