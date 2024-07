Homenaje en Leitza a José Javier Múgica, concejal de UPN, asesinado por ETA hace 23 años

Política -

Memoria histórica

publicado: 14/07/2024 14:19 (UTC+2)

última actualización: 14/07/2024 14:22 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Jose Javier Mugica ETAk duela 23 urte hildako UPNko zinegotzia omendu dute Leitzan

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha homenajeado este domingo a su compañero José Javier Múgica, concejal del Ayuntamiento de Leitza, asesinado por ETA hace 23 años.

El homenaje ha consistido en la colocación de un ramo de flores y una celebración religiosa en su recuerdo. Sus familiares y amigos han estado arropados por dirigentes y cargos públicos regionalistas que han recordado al concejal.

Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, ha subrayado en la red social X: "Sus herederos, en 2024, siguen enalteciendo y aplaudiendo a estos asesinos. No vamos a permitir que reescriban la historia, no olvidamos, no te olvidamos".

Desde otras formaciones, como el PP, también se ha recordado al concejal asesinado con mensajes como el de Sergio Sayas quien ha escrito que: "Jamás lo olvidaremos ni dejaremos que quienes blanquean con la complicidad de Sánchez y Chivite impongan su mentira repugnante como relato".