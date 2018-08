Política

Dice adiós

Esperanza Aguirre, una presidenta rodeada de polémica

Redacción

17/09/2012

Su trayectoria política no ha dejado indiferente a nadie. Ha defendido, entre otras medidas, la recentralización de las competencias autonómicas y ha abogado por flexibilizar la ley del tabaco.

Esperanza Aguirre, que este lunes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, no sólo ha defendido opiniones propias a lo largo de los años sobre la mayoría de las cuestiones de actualidad política, sino que ha sido capaz de generar debates nacionales desde su sillón regional.

Recentralización de las competencias autonómicas



Autoproclamada defensora del liberalismo, su última y polémica apuesta ha sido la recentralización de las competencias autonómicas.



Abrió ese debate tras reunirse en abril con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa y proponer públicamente que el Estado asumiera las competencias en Sanidad, Justicia y Educación para ahorrar.



"Yo no soy monedita de oro. Yo digo lo que pienso", fue su respuesta a quienes le criticaron, recordando una popular ranchera mexicana.



Hace apenas una semana, en su último debate sobre el estado de la región, insistió en la necesidad de "revisar a fondo" el Estado de las autonomías, a pesar de que su propuesta había logrado pocos adeptos.



En contra de conceder el tercer grado a Uribetxebarria



Tampoco los consiguió al sumarse a las críticas del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a la decisión del Gobierno de conceder el tercer grado al miembro de ETA enfermo Josu Uribetxebarria.

Elevado número de "liberados sindicales"



Fue en un debate sobre el estado de la región, en 2010, cuando arremetió contra el elevado número de "liberados sindicales" en la administración y prometió reducirlos, decisión que, esta vez sí, seguirían después otras comunidades autónomas.

Aguirre retomaba así un caballo de batalla que le enfrentó en 2006 con la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado, al ponerse del lado de los hosteleros y aprobar un decreto regional para flexibilizar la restrictiva ley del tabaco, aunque finalmente sería tumbado por los tribunales.



Más respaldo tuvo su propuesta para dotar de autoridad a los profesores, aunque el pleno del Congreso rechazó la idea cuando el PP la planteó y Aguirre optó por aprobarla en solitario en la Comunidad.

Liderazgo en la campaña "No más IVA"

En 2010 lideró personalmente la campaña "No más IVA", contra la subida de impuestos promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien envió 40 cajas con más de 410.500 firmas.

El presidente de su partido, Mariano Rajoy, fue el primero en estampar su firma, aunque este año ha subido los tipos, y Aguirre lo ha avalado, amparándose ambos en la profundidad de la crisis.

Prohibir las corridas de toros en Cataluña, una decisión "casposa"



Tampoco calló Aguirre cuando el Parlamento catalán acordó prohibir las corridas de toros, una decisión que tachó de "casposa" y a la que respondió declarando este espectáculo Bien de Interés Cultural en la Comunidad de Madrid.



Polémica, también en el fútbol



Y de los toros, al fútbol. La presidenta madrileña no dejó a nadie indiferente el pasado mes de mayo cuando planteó suspender la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao si las aficiones vasca y catalana "pitaban" al Príncipe, la bandera o el himno español.



LAS "PERLAS" DE ESPERANZA AGUIRRE

Esperanza Aguirre se va del Gobierno regional madrileño dejando una ristra de frases lapidarias y otras no tanto:

Esperanza Aguirre Gil llamó "hijoputa" a un político de su propio partido, anunció: "yo destapé la trama Gürtel", sobre el sonado caso de corrupción, y le dijo a una biógrafa que con su sueldo no llegaba "a fin de mes". Pidió disculpas.

El pasado día 6, la presidenta acudió a la localidad madrileña de Valdemaqueda, escenario de un incendio forestal, y al ver la sede del Ayuntamiento opinó que no había visto "nada más feo" y que "habría que matar a los arquitectos" porque "sus crímenes perduran más allá de su propia vida".

Entre las "perlas" de Aguirre que la gente suele recordar destaca otra afirmación procedente del libro biográfico Esperanza Aguirre. La presidenta: "No tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes; es que muchas veces no llego".