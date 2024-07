El PSOE anuncia que recurrirá la citación de Sánchez, mientras el PP pide al presidente que se vaya como Biden

Política -

Caso Begoña Gómez

Los socialistas creen que estas nuevas diligencias son "injustificadas" y revelan la naturaleza "política" del caso. Feijóo ha elogiado la decisión de Biden y se ha preguntado "¿cuánto daríamos porque esto ocurriese en España?".

publicado: 22/07/2024 16:38 (UTC+2)

última actualización: 22/07/2024 18:19 (UTC+2)

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, afirma que la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, es un "montaje" que tiene el objetivo de beneficiar al Partido Popular y se ha referido al mismo como 'caso Peinado' después de que el juez que la instruye, Juan Carlos Peinado, haya citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo.

Al ser interrogado sobre si Sánchez aceptará declarar, López ha señalado que se acaba de conocer la decisión del juez y por tanto "estarán valorando cómo lo hacen". Poco después, en un comunicado, los socialistas han adelantado que la decisión del juez Peinado será recurrida y afirman que estas nuevas diligencias son "injustificadas" y revelan la naturaleza "política" del caso.

En Radio Euskadi, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha opinado que "se ha exacerbado demasiado" y "su acción posiblemente no merece un reproche legal, ni haya nada ilegal en ello, pero realmente no está bien" y podría requerir "un reproche moral" para decir que "si eres la mujer del presidente, no te reúnas en La Moncloa con empresarios". Sin embargo, ha concluido, detrás hay "toda la campaña orquestada bastante censurable", que ha enmarcado en el 'law fare'.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que siga el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha elogiado la decisión de Biden de poner "a su partido y a su país por encima de las preferencias personales" y se ha preguntado "¿cuánto daríamos porque esto ocurriese en España?".

Por el contrario, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha denunciado como una "ataque" y una "operación de desgaste" contra el Gobierno la decisión del juez. En rueda de prensa en el 'Espacio Rastro' de Madrid, Urtasun ha proclamado que "no hay caso" en la causa contra la mujer del presidente y que el único objetivo de este proceso judicial es "generar titulares" para perjudicar al Ejecutivo.

A través de un mensaje en la red social 'X', la líder de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno español que no siga con el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la decisión del juez Peinado, al advertirle de que si prosigue con ese acuerdo "estará cavando su propia tumba política".

Por último, el partido de ultraderecha Vox ha celebrado la citación de Sánchez, aunque espera "poca cosa" de su declaración, solo "obstrucción a la justicia" y "cualquier cosa en la que se pueda escudar para no ser transparente y sincero". "Pedir transparencia y sinceridad a Pedro Sánchez estas alturas, habría que ser muy ingenuo y nosotros desde luego no lo somos", ha recalcado su portavoz, José Antonio Fúster, en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de su partido.