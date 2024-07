El PP y Junts mantienen su 'no' a la reforma de la Ley de Extranjería

Política -

Reparto de menores migrantes

En cuanto a los representantes vascos, EH Bidu y PNV han respaldado la iniciativa, apelando a la responsabilidad, pero han exigido mejoras. La votación tendrá lugar a partir de las 15:30 horas.

EITB Media

publicado: 23/07/2024 13:24 (UTC+2)

última actualización: 23/07/2024 13:34 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: PPk eta Juntsek ezezkoari eutsi diote, Atzerritarren Legearen erreforma aintzat hartzeko eztabaidan

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150 % de su capacidad de acogida. PP y Vox han avanzado su "no", y ERC y Junts también han mostrado sus recelos.

La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso. Del texto de la misma se desprende que el Gobierno español quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se trasladen desde Canarias, Melilla o Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones.

En su intervención, el PP ha pedido a PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retiren su propuesta para reformar la ley de extranjería. "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha señalado la diputada del PP Ana Alós. Ha pedido retirar la propuesta, convocar una Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha rechazado la propuesta, con acusaciones al Gobierno por "abusar" de la solidaridad de Cataluña . "Nos oponemos a seguir sobresaturando Cataluña, seguir tasando la convivencia de nuestro país. Con esta ley no garantizan una vida digna y en condiciones y esto da alas a la derecha y la ultraderecha. Nosotros hablamos desde el sentido común", ha dicho la diputada.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avisado de que si a lo largo del pleno del Congreso no hay un acuerdo entre los partidos para admitir a trámite la reforma pedirá que no se vote hoy y "sigamos hablando". "Hoy no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no", ha lamentado.

En cuando a los representantes vascos, EH Bidu y PNV respaldan la iniciativa, pero han exigido mejoras.

EH Bildu y PNV respaldan la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, pero piden mejoras EH Bildu y PNV respaldan la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, pero piden mejoras 1:30

La proposición de ley fija que en un año se debe resolver con traslados la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla. Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2000, por lo que sería 3000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación una situación que ya se produce en estos momentos (actualmente tiene 6000 niños menores solos).

Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249. La iniciativa no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.