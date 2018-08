Política

Mensaje de unidad

La Generalitat de Cataluña no se siente aludida por la carta del rey

Redacción

18/09/2012

El portavoz del Govern ha asegurado que desde Cataluña se aportan "soluciones", y que el pueblo "no renunciará a su condición de nación" ni a su"derecho a decidir".

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado este martes que la Generalitat no se siente "aludida" por las reflexiones del rey Juan Carlos en una carta, ya que desde Cataluña se aportan "soluciones", y ha avisado de que el pueblo catalán "no renunciará a su condición de nación" ni a su "derecho a decidir".



Tras la reunión de hoy del gobierno de la Generalitat, Homs se ha referido a la carta del rey Juan Carlos publicada en la nueva página web de la Casa del Rey, en la que alerta contra quienes en España alientan "disensiones", persiguen "quimeras" y ahondan en heridas, porque en un momento de difícil coyuntura económica sólo se superarán las dificultades "actuando unidos" y "remando a la vez".



"No nos sentimos aludidos por el contenido de este escrito. Estamos totalmente de acuerdo en que no hay que perseguir quimeras, eso está muy lejos de lo que plantea Cataluña", ha subrayado Homs.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado hoy que es "una lástima" que el rey Juan Carlos "no reconozca la diversidad para que todo el mundo se sienta respetado y tratado justamente".

Por su parte, el PP considera "muy acertado" el mensaje que ha hecho público hoy el rey, que "refleja el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad española", según ha subrayado el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha señalado que el rey, en el mensaje que ha publicado en Internet pidiendo unidad ante la crisis en lugar de perseguir quimeras, podría haber tenido en cuenta también otros valores como el pluralismo, la diversidad y el respeto a las mayorías en los distintos territorios.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, considera que el mensaje del Rey publicado en la página web de Casa Real "no aporta nada" y sólo es "un lavado de cara" de alguien que no ha sido elegido con el apoyo de los ciudadanos en las urnas.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha valorado hoy que el monarca haya apelado a la "unidad" frente a la crisis, "incluidos los catalanes" -ha recalcado-, porque cree que es "clave" para garantizar la igualdad y la justicia de todos los españoles.