JxCat pedirá la suspensión del pleno de investidura si detienen a Puigdemont

La investidura del socialista Salvador Illa podría saltar por los aires si finalmente el expresidente catalán Carles Puigdemont cumple con su promesa de regresar a España para la sesión en el Parlament, tras más de seis años huido de la Justicia.

publicado: 06/08/2024 10:19 (UTC+2)

última actualización: 06/08/2024 11:58 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Inbestidura saioa bertan behera uztea eskatuko du JxCatek, Puigdemont atxilotzen badute

Tras más de seis años fuera de Cataluña, todo apunta que el regreso de Carles Puigdemont está cerca. El expresident catalán quiere asistir al pleno de investidura que podría celebrarse este jueves. La decisión, no obstante, conlleva un gran riesgo personal, que se enfrenta ahora a su detención inmediata.

Este martes el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha avanzado en declaraciones a TV3 que su partido pedirá la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa si el expresidente de la Generalitat es detenido al regresar a Cataluña para asistir a esta sesión parlamentaria.

Turull ha dado a entender que Puigdemont volverá a Cataluña en los próximos días de incógnito, sin especificar "hora y lugar" de su regreso, porque "sería de una ingenuidad salvaje dar detalles" de sus planes y "ponerlo fácil para que lo puedan detener".

Si Puigdemont es detenido, como él mismo asume que ocurrirá ya que el Tribunal Supremo no le está aplicando la ley de amnistía, JxCat pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, que "suspenda el pleno" porque no se podría celebrar "en condiciones de normalidad", al no poder participar uno de los diputados debido a su detención.

A finales de julio el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya se reafirmó en su decisión de volver a Cataluña y de asistir al debate de investidura del Parlament: "Mi obligación es ir al Parlament si hay debate de investidura. Yo estaré allí, presidente. Estaré en el Parlament. Y sólo un golpe de estado me podrá impedir estar allí".

Mientras tanto siguen las negociaciones en Cataluña para investir a Salvador Illa. Josep Rull, presidente del Parlament, ha abierto este martes la ronda de consultas para hablar con los representantes de los partidos y comprobar que el candidato socialista cuenta con los apoyos suficientes para ser investido president en una hipotética sesión de investidura. En las últimas horas, la militancia de ERC, así como sus juventudes, han avalado votar a favor del candidato socialista.