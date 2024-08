Puigdemont: "Un país con una ley de amnistía que no amnistía tiene un problema democrático"

Política -

CATALUÑA

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha reaparecido frente al Arco de Triunfo de Barcelona."He venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar", ha dicho.

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA

publicado: 08/08/2024 09:18 (UTC+2)

última actualización: 08/08/2024 11:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Puigdemont: "Amnistia legeek amnistiatzeko balio ez duten herrialde batek arazo demokratikoa du"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont —en el exilio desde 2017, tras la declaración de independencia— ha conseguido este jueves volver a Cataluña sin ser aún detenido. "Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar", ha proclamado desde el atril del escenario montado frente al Arco de Triunfo de Barcelona.

Pocos minutos antes de las 09:00 horas, Puigdemont ha logrado irrumpir en el acto de bienvenida organizado en el paseo Lluís Companys de Barcelona para arroparlo en su retorno, donde ha intervenido, antes del pleno de investidura de Salvador Illa. "A pesar los esfuerzos, que nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido aquí para recordarles que todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a renuncia", ha dicho, en un discurso de poco más de seis minutos.

El líder de JxCat también ha denunciado el "problema de naturaleza democrática" del Estado español para decir que "no nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistía no amnistían". En sus palabras, "el derecho a la autodeterminación pertenece a los pueblos, es un derecho colectivo. No nos dejemos confundir, hacer un referéndum no es ni será nunca un delito. Votaron 2,3 millones de personas votaron ahora hace siete años".

Al acto convocado por JxCat, se han sumado el Consell de la Republica, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y también han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP.

"No sé cuando nos volveremos a ver. Pase lo que pase, que cuando nos volvamos a ver, que podamos acabar con el grito de que yo acabara mi discurso: ¡Visca Catalunya lliure!", ha dicho, tras subrayar que habrá "nuevas oportunidades".

Sobre Puigdemont sigue pesando una orden de detención acusado de malversación en el caso del 'procés' y los Mossos d'Esquadra tienen órdenes de arrestarlo.