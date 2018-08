Política

Respuesta al Govern

'Solo España puede decidir sobre la independencia de Cataluña'

Redacción

21/09/2012

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que Rajoy trasladó a Artur Mas que "no era posible" el pacto fiscal y que "no aceptaría un planteamiento que no tuvieran encaje" en la Carta Magna.

Soraya Sáenz de Santamaria ha respondido a Artur Mas. Efe. Soraya Sáenz de Santamaria ha respondido a Artur Mas. Efe.

Comentarios