Política

Tras la Diada

Mas se compromete a construir 'estructuras de Estado' para Cataluña

Redacción

12/09/2012

El presidente de la Generalitat ha hecho suyo el "clamor" por la independencia expresado en la manifestación de ayer en Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hecho hoy suyo el "clamor" independentista expresado en la manifestación de ayer en Barcelona y se ha comprometido a construir "estructuras de Estado" para Cataluña, consciente de que "nada será fácil" pero convencido de que "todo es posible".

A la mañana siguiente de la multitudinaria marcha con motivo de la Diada del 11 de septiembre, Mas ha comparecido ante los medios en la galería gótica del Palau de la Generalitat, y ha puesto el énfasis en el camino hacia la "plenitud nacional" de Cataluña.

"El clamor de ayer fue muy claro y a la vez muy normal: una nación que, para seguir siendo ella misma y para progresar, pide simplemente tener un Estado, un instrumento para seguir siendo en el futuro lo que ha seguido siendo en el pasado", ha proclamado.



"No me escuches solo a mi"

El presidente de la Generalitat ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe tener una actitud de escucha y de respeto tras el éxito de la manifestación independentista.

"No me escuches sólo a mi, no escuches sólo a CiU o a los partidos catalanes. Escucha al pueblo de Cataluña atentamente", ha pedido Mas al mandatario español.

En cualquier caso, y en un tono solemne, Mas ha emplazado a toda España a evitar caricaturizar las demandas que ha expresado una amplia mayoría de la sociedad catalana y que como mínimo debe tener una actitud de "respeto".

Pacto fiscal



Según Mas, este martes se ha vivido en Cataluña un primer paso de una nueva etapa que inició este territorio en el inicio de la legislatura, su "transición nacional".

El pacto fiscal es la primera estación de este camino hacia tener "instituciones de Estado", pero puede ser que sea el último, o no, en función de cuál sea la voluntad de la sociedad catalana.

"La soberanía fiscal es clave en cualquier caso, y lo vamos a intentar por la vía del pacto", ha indicado.

Posible adelanto electoral

Mas ha asegurado que hay muchas preguntas que en estos momentos "no tienen respuesta" aunque pese a este diagnóstico, sí que ha admitido que hay la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Cataluña si el Gobierno de Rajoy rechaza el pacto fiscal.

"La plantearé a Rajoy las cosas tal como son", ha asegurado Mas, recalcando que este jueves viaja a Madrid, donde participará en un coloquio en el que lanzará un mensaje a la capital española tras el éxito de la manifestación del martes.