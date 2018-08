Política

Tras el no al pacto fiscal

Rajoy tiende la mano a Artur Mas para 'dialogar, hablar y escuchar'

Redacción

22/09/2012

El presidente del Gobierno ha dicho que "es posible crear puntos de encuentro" y que todo "no consiste en que las cosas son blancas o negras, porque hay otros tonos en la vida".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Artur Mas a "dialogar, hablar y escuchar" respecto a las reivindicaciones del Gobierno catalán. "Creo que en España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar, yo no voy a ser el responsable de que eso no ocurra si es que eso al final no ocurre", ha emplazado.

En un acto de precampaña de los populares de Ourense, Rajoy ha asegurado respecto a la situación de Cataluña que "no consiste en que las cosas son blancas o negras, porque hay otros tonos en la vida como todo el mundo sabe, y hay otros intereses y otros sentimientos".

"Quien quiera hablar conmigo, yo estoy a su disposición", ha zanjado, para agregar que "las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas, y no se sale de una crisis creando otra crisis".

Por su parte, el PSOE ha criticado que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña se hayan "puesto de acuerdo durante meses para llevar a cabo recortes y no hayan tenido tiempo para hablar del encaje de Cataluña en España".