Política

Pleno en Gipuzkoa

La oposición reprocha a Garitano su falta de gestión ante la crisis

Redacción

24/09/2012

Los grupos junteros del PP, PSE y PNV han criticado la falta de autocrítica y de diálogo del diputado general de Gipuzkoa con los grupos políticos.

La oposición ha reprochado este lunes al diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, su "ausencia de gestión" a la hora de afrontar la crisis económica, al tiempo que ha criticado la falta de autocrítica y de diálogo con los grupos políticos en su tiempo al frente de la institución foral.



Los grupos junteros del PP, PSE y PNV han vertido estas críticas en el pleno de política general de las Juntas Generales que ha arrancado hoy con un discurso de Garitano en el que ha abogado por la soberanía como fórmula de salida a la crisis.



Los grupos de la oposición han rechazado de la gestión de Bildu la política de residuos, los planes de infraestructuras o el hecho de que no se haya convocado una mesa de concertación con los agentes sociales para hacer frente a la crisis, entre otros asuntos.



Por su parte, el portavoz del PNV, Markel Olano, ha anunciado que su grupo presentará una moción para que la Diputación presente antes de marzo una norma foral sobre promoción económica, de forma que la "oposición marque el camino" en un terreno en el que el equipo de Martín Garitano "está perdido", ha señalado.



Olano ha anunciado que mientras el PNV pondrá en marcha una dinámica con los agentes sociales para elaborar un texto articulado. "Si se cumple y Bildu trae el texto sobre la norma foral", el PNV estará dispuesto a "negociarlo y si no presentará el suyo".



Olano ha criticado que el gobierno de Bildu "no ha hecho un plan de gestión para toda la legislatura", lo que le ha llevado a una "improvisación estructural", al tiempo que le ha acusado de carencia de cultura democrática en la "imposición" del "puerta a puerta" en la gestión de residuos.



El portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha arremetido contra Bildu porque "no ha existido gestión, ni planes, ni estrategias" para salir de la crisis, "solo marketing al servicio del objetivo último que es la soberanía".

La portavoz socialista, Rafaela Romero, ha criticado el discurso "ridículo" de Garitano, porque "con la que está cayendo" ha "echado la culpa de todo a otros" y ha incurrido en el "autobombo y la autocomplacencia".