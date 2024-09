Pradales y Zupiria se reúnen con los sindicatos Erne, Esan, Sipe y Euspel

Euspel ha explicado que tanto el lehendakari como el consejero de Seguridad han mostrado "una receptividad que genera esperanza en alcanzar acuerdos después de año y medio de movilizaciones, donde el apoyo del colectivo, Ertzainas en Lucha en particular, se ha demostrado decisivo".

EITB Media

publicado: 19/09/2024 20:48 (UTC+2)

última actualización: 19/09/2024 20:58 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Pradales eta Zupiria Erne, Esan, Sipe eta Euspel sindikatuekin bildu dira

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido estos días con los sindicatos de la Ertzaintza. En concreto, las reuniones han sido con Erne, Esan, Sipe y Euspel, según han detallado fuentes del Gobierno Vasco.

En los encuentros ha participado también el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y se han desarrollado en el marco de la discreción.

Según dichas fuentes, el objetivo ha sido escuchar sus reclamaciones y normalizar el diálogo con estas centrales sindicales. El Ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha hecho más valoraciones sobre dichos encuentros.

Sin embargo, el sindicato Euspel, en una nota, ha explicado que tanto el lehendakari como el consejero han mostrado "una receptividad que genera esperanza en alcanzar acuerdos después de año y medio de movilizaciones y de enfrentamiento con la Administración donde el apoyo del colectivo, Ertzainas en Lucha en particular, se ha demostrado decisivo".

"El mero hecho de que por fin hayan aceptado sentarse a escuchar nuestros argumentos y que entiendan que la equiparación y un convenio justo no es una reclamación sin sentido y caprichosa, sino una necesidad justa, acorde a la realidad, se nos antoja un avance importante", ha valorado Euspel. "No obstante, tenemos claro que no hemos conseguido nada más allá de promesas", ha agregado.