Ortuzar: "Aprovechemos la oportunidad y traigamos a Euskadi un nuevo horizonte de autogobierno"

El presidente del EBB ha dado inicio al proceso de renovación interno con la presentación del calendario que llevará a la Asamblea Nacional del 29 y 30 de marzo, y ha animado a la militancia a participar en ella.

publicado: 29/09/2024 13:29 (UTC+2)

última actualización: 29/09/2024 14:18 (UTC+2)

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho que la coyuntura política en Euskadi y en el Estado español constituye una "oportunidad" para "avanzar hacia un nuevo futuro político". Así lo ha reivindicado el líder del PNV en la celebración del 48º Alderdi Eguna, en las campas de Foronda, tras presentar ante sus afiliados el calendario del proceso de renovación interno que culminará el fin de semana del 29 y del 30 de marzo con la Asamblea Nacional. Asimismo, ha animado a la militancia a participar en ella.

Respecto al autogobierno, ha reafirmado que "por primera vez en muchos años, la mayoría política vasca, los actores políticos vascos, coinciden con los actores políticos mayoritarios en Madrid. Esa es la oportunidad. Aprovechémosla. Traigamos a Euskadi un nuevo horizonte de autogobierno. El PNV se va a dejar la piel en el empeño".

Ortuzar ha asegurado que hablarán con todos los partidos, y que primero lo harán con el PSE-EE, socio en el Gobierno Vasco. Se ha dirigido a los socialistas para recordarles que en noviembre firmaron con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un acuerdo en el que se comprometía a negociar y aprobar un nuevo autogobierno.

También se ha referido a EH Bildu, a quien le ha afeado que "intente marcar la dirección" de los jeltzales, mientras que "nadie sabe lo que proponen ellos". Además, le ha reprochado que "nunca" han creído en el Estatuto de Gernika, y que "lo han erosionado tanto como Madrid".

Sobre el proceso de renovación interno, Ortuzar ha puesto a disposición de la militancia el calendario que llevará a la IX Asamblea Nacional que celebrará el fin de semana del 29 y 30 de marzo de 2025 en San Sebastián. Ha animado a todos los afiliados a que participen "para valorar lo conseguido y analizar lo que hemos hecho". Asimismo, ha pedido que "no se rehuya de la crítica y la autocrítica". También se ha referido a su futuro, y lo ha hecho haciendo mención a los periodistas: "No hagáis como los periodistas, que me preguntan qué voy a hacer yo; preguntaros a vosotros mismos qué tenéis que hacer".

Antes del discurso de Ortuzar ha tomado la palabra el lehendakari Pradales, en su primera intervención como lehendakari en un Alderdi Eguna, y la figura del lehendakari José Antonio Ardanza ha estado muy presente, meses después de su fallecimiento.

Gracianne Mirande, representante del Ipar Buru Batzar, ha apelado a la "unidad" para construir una Euskadi "libre y soberana", y ha enumerado tres "retos" de futuro: la construcción nacional, la transición ecológica en el contexto europeo y el euskera.

El acto político lo ha abierto Olatz Arrese, militante de Euzko Gaztedi-EGI, quien ha reivindicado los 120 años de la organización, que continúa "vigente y en pie".