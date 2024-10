EH Bildu pregunta si el proceso de escucha sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai será real o está todo escrito

La coalición soberanista ha planteado una moción para pedir aclaraciones sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai, que no ha salido adelante. Finalmente, el Parlamento Vasco ha apoyado la apertura de un proceso de escucha en Busturialdea sobre la viabilidad del proyecto.

EH Bildu ha preguntado al PNV y al PSE-EE si el proceso de escucha sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai es real o empieza ya "con un final marcado".

El pleno del Parlamento Vasco a ha debatido este jueves la moción defendida por EH Bildu para pedir al Gobierno Vasco que sea claro sobre sus planes para Busturialdea, que no ha salido adelante al igual que las enmiendas de Sumar y PP.

Desde EH Bildu, la parlamentaria Oihane Etxebarrieta ha advertido de que ese proceso de escucha "no puede empezar con un final marcado" por lo que ha apuntado que su coalición "no va a permitir que se use ese proceso para legitimar un solo proyecto".

Ha insistido que en este proceso "se debe partir de cero" y tratarlo "al margen del Guggenheim", contra el que se ha posicionado, al tiempo que ha llamado la atención sobre las diferencias de opinión entre los partidos que integran el Gobierno Vasco en torno a este asunto, lo que complica todavía más que haya "claridad" en torno a esta iniciativa.

La parlamentaria del PNV Irune Zuloaga ha defendido que el Guggenheim Urdaibai es una "buena idea, un elemento tractor" que tiene "muchísimas potencialidades", pero que en caso de salir adelante "no será como el de Bilbao, sino otra cosa diferente", ya que se ubicaría en una reserva de la biosfera con un alto grado de protección. También ha señalado que un grupo de trabajo interinstitucional está trabajando ya en el diseño de un "proceso de escucha y diálogo" que se pondrá en marcha "sin dilatar mucho en el tiempo".

Por su parte, Estíbaliz Canto del PSE-EE ha dejado claro que cualquier proyecto deberá respetar al nivel de protección medioambiental de la zona, ha precisado que su partido no pondrá el foco en un "proyecto del que se ha leído mucho pero concretado muy poco" y ha indicado que los socialistas no creen "en apriorismos políticos".

Finalmente, el Parlamento Vasco ha rechazado la moción de EH Bildu, mientras que ha apoyado la apertura de un proceso de escucha en torno al impulso de la comarca de Busturialdea en el que se aborde la viabilidad del Guggenheim Urdaibai con el respaldo del PNV y del PSE-EE.