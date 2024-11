PNV y PSE necesitan el apoyo de la oposición para aprobar la reforma fiscal en Álava y Gipuzkoa

En Álava la oposición al completo ha criticado que no hayan presentado un documento de debate, y en Gipuzkoa la oposición ha recriminado la falta de concreciones. Sin embargo, en las Juntas Generales de Bizkaia jeltzales y socialistas cuentan con mayoría absoluta para aprobar la reforma fiscal.

EITB Media

publicado: 12/11/2024 08:39 (UTC+1)

última actualización: 12/11/2024 10:21 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: EAJk eta PSE-EEk oposizioaren babesa behar dute zerga erreforma Araban eta Gipuzkoan onartzeko

Las tres diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han presentado, en las últimas horas en las Juntas Generales de los tres territorios, las líneas generales de la propuesta de reforma fiscal acordada por PNV y PSE-EE.

La propuesta fiscal de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se centra en atender los principales "retos" como la vivienda, la conciliación y la transición energética, además del impulso de las EPSV de empleo. Entre las principales novedades, la obligación de declarar en el IRPF se eleva hasta los 19 000 euros anuales (superior al Salario Mínimo Interprofesional que en 2024 se sitúa en 15 876 euros). Asimismo, en materia de vivienda se favorece el impulso al arrendamiento potenciando los incentivos fiscales para incrementar la oferta de alquiler asequible.

Jeltzales y socialistas cuentan con mayoría absoluta para aprobar la reforma fiscal en las Juntas Generales de Bizkaia, pero necesitarán el apoyo de EH Bildu, PP o Elkarrekin en las JJGG de Álava y Gipuzkoa. Con el apoyo de uno de los tres sería suficiente.

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha señalado este martes que el "punto de partida" es el acuerdo entre el PNV y el PSE-EE para una reforma fiscal "progresiva y progresista". En este sentido, ha pedido "altura de miras" a la oposición y que deje de lado "la calculadora". "A partir de ahora toca demostrar dónde está cada cuál", ha añadido.

Andueza pide a la oposición ''altura de miras'' y que deje de lado ''la calculadora'' ante la reforma fiscal Andueza pide a la oposición ''altura de miras'' y que deje de lado ''la calculadora'' ante la reforma fiscal 1:06

La oposición de las JJGG de Gipuzkoa recriminó ayer la falta de concreciones y lo definió como una "revisión fiscal" en lugar de una reforma.

El juntero de EH Bildu Haritz Pérez recordó que hace cuatro meses que la formación soberanista firmó "un acuerdo a tres para la reforma fiscal" con PNV y PSE-EE, y lamentó que "en vez de tener una norma negociada también a tres, tengamos otro acuerdo a dos, que habla de medidas concretas, sí, pero que no responde a todo lo que acordamos y que no tiene mayoría para ser aprobado en las tres juntas generales". Además, Pérez remarcó que la formación soberanista no incluirá en Gipuzkoa propuestas que no se contemplen en los otros territorios.

El portavoz del PP, Mikel Lezama, destacó la importancia de que, pese a la armonización, se contemple "la especifidad de cada territorio". "Tenemos que adaptar la fiscalidad a nuestra realidad", insistió. Lezama abogó una "reforma ambiciosa", con un sistema recaudatorio progresivo "donde quien más tiene, más aporta, pero sin dobles imposiciones, sin estigmatizar a los sectores que dinamizan nuestro territorio".

La portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Echeveste, preguntó a la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, "cómo plantean negociar esta reforma fiscal" porque "hay dos territorios -Gipuzkoa y Araba- en los que no ostentan la mayoría". "Entiendo que se habrán planteado la posibilidad de que igual haya dos territorios en los que no salga adelante la reforma. En ese caso, por ejemplo, Bizkaia seguiría adelante con su reforma, aunque eso rompiera completamente con la armonización de Euskadi. ¿Es una manera responsable de plantear una negociación?", añadió.

En Álava la oposición al completo ha criticado que los partidos que sustentan el gobierno (el PNV y el PSE-EE) no hayan presentado un documento de debate.

La portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, eludió ayer hacer cualquier valoración de la revisión fiscal, porque no tiene "ningún documento ni nada que valorar". "Podemos negociar y acordar, pero tenemos que hacerlo sobre algo y, a día de hoy, nos está costando un poco ver sobre qué estamos negociando", manifestó López de Arroyabe.

Misma postura que expresó el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal: "Creo que presentar una reforma fiscal de manera seria exige entregar a los grupos un papel que podamos analizar y que podamos utilizar, para poder hacer una valoración política". Es más, lamentó que se trata de "un maquillaje fiscal que solo pretende cubrir el expediente".

Para Elkarrekin Araba la propuesta presentada "no responde a las expectativas generadas". "Es un maquillaje fiscal, porque son medidas bastante tibias que no nos llevan a una justicia fiscal real", manifestó el portavoz David Rodríguez.