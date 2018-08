Política

En 'The New York Times'

Artur Mas: 'Rajoy empuja a Cataluña hacia la autodeterminación'

Redacción

06/10/2012

En declaraciones a la cabecera norteamérica 'The New York Times', el presidente de la Generalitat ha defendido que "Cataluña independiente estaría por delante de 12 países de la UE ".

Artur Mas ha sido entrevistado en 'The New York Times'. Foto: EFE

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha señalado en una entrevista a la cabecera norteamericana 'The New York Times' el ideal de Cataluña de convertirse en parte de los EE.UU. de Europa, y ha subrayado que una Cataluña independiente se ubicaría por delante de una docena de los 27 países de la UE por volumen de riqueza.

En la entrevista que publica el rotativo este sábado, Mas argumenta que con los eventos y actuaciones de las últimas semanas, en Cataluña se ha creado una "gran sensación de esperanza entre una gran parte" de la sociedad.

Mas acusa al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, de empujar a Cataluña hacia el camino de la autodeterminación tras rechazar sin condiciones sus demandas del pacto fiscal: "Cuando obtienes un no claro, debes cambiar de dirección".

Bajo el título 'En Cataluña, España, Artur Mas amenaza con la secesión', Mas cree que "lo peor de los escenarios es no intentarlo, y lo segundo peor es intentarlo y no llegar", y defiende que sin Cataluña España no es insolvente, pero sí más limitada.

El diario califica la actuación de Mas de arriesgada políticamente por aplicar la misma táctica que el Gobierno utiliza en sus tratos con la UE, y apunta que Cataluña, como España, es "simplemente demasiado grande para fracasar" y ello daría lugar a consecuencias calamitosas.

En un perfil de Mas, el diario describe al presidente catalán como una "figura de la vanguardia de la política española, con un larga trayectoria como servidor público" y resalta su preparación profesional afirmando que es poco común un líder multilingüe en el panorama político español.

"Los problemas de España reemplazan su capacidad, por ello, necesita ayuda", manifiesta Mas sobre un supuesto rescate de España, y añade que si no tienes otra opción que pedir este rescate, cuanto antes mejor.