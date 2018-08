Política

Ruptura NaBai

Aralar acusa a PNV e independientes de querer manejar Nafarroa Bai

Redacción

06/10/2012

La coordinadora de Aralar en Navarra, Asun Fernández de Garaialde, ha advertido hoy que, tras el distanciamiento evidenciado en el consistorio pamplonés y Parlamento foral, se observan "movimientos" del PNV e independientes integrados en NaBai en los ayuntamientos para "marcar sus directrices".

Así lo ha señalado Fernández de Garaialde a los periodistas con motivo de la reunión de trabajo de una veintena de concejales de Aralar en NaBai de las cerca de 30 localidades navarras donde tienen representación, sesión en la que se ha analizado la situación política de Navarra y también la crisis que ha llevado a Aralar a salir de NaBai en el Ayuntamiento de Pamplona y a destituir como portavoces a los parlamentarios de PNV e independientes.

Al respecto, como concejala de NaBai en Alsasua, ha dejado constancia de los "movimientos" advertidos en el grupo municipal de NaBai en esa localidad por parte de los miembros independientes y de PNV "no sé si para separarse o para marcar sus directrices" dentro del grupo, algo que analizará cuando se celebre la reunión a la que ha sido emplazada para la próxima semana.

La coordinadora de Aralar en Navarra ha asegurado: "No vamos a marcar ninguna directriz porque esta situación no la ha generado Aralar, sino el PNV dentro de su estrategia, con el gran apoyo de Uxue Barkos" en Pamplona. "Tendremos que ver qué actitud tienen ellos en los ayuntamientos, porque nosotros no vamos a llevar allí una situación que de inicio no hemos generado", ha emplazado.