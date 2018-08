Política

Crisis en Nafarroa Bai

Barkos: 'En NaBai se ha escenificado una ruptura anunciada por Aralar'

Redacción

29/09/2012

Preguntada por si considera que la ruptura es "irreversible", Barkos ha indicado que "si una de las partes considera que la ruptura es irreversible, la ruptura es irreversible".

La diputada de Geroa Bai y portavoz de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona, Uxue Barkos, ha afirmado, en referencia a la situación por la que atraviesa NaBai, que "se ha escenificado la crónica de una ruptura ya anunciada por Aralar" y ha señalado que los parlamentarios Manu Ayerdi (PNV) y Patxi Leuza (independiente) "seguirán trabajando en el seno de la Cámara legislativa", aunque desconoce si dentro de la coalición.

Así lo ha afirmado Barkos, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la asamblea de la asociación de independientes Zabaltzen en Burlada.

"Es irreversible"

Preguntada por si considera que la ruptura es "irreversible", tal y como ha afirmado Aralar, Barkos ha indicado que "si una de las partes considera que la ruptura es irreversible, la ruptura es irreversible".

"Nosotros no pretendíamos una ruptura, entendíamos y entendemos que existen posibilidades de trabajar en términos de lealtad, con absoluta comodidad para todas las partes, pero con un mínimo de condiciones que lo hagan posible, y no se ha querido. Se ha escenificado no otra cosa que la crónica de una ruptura ya anunciada por Aralar", ha asegurado.







