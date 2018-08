Política

Jornadas en Vitoria

Urquijo aboga por evitar que 'los cómplices de ETA escriban el relato'

Redacción

09/10/2012

El delegado del Gobierno en Euskadi ha inaugurado las jornadas "El final de ETA: un relato con memoria" que se celbran en Vitoria-Gasteiz.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ha afirmado que "peor" que olvidar la violencia de ETA sería que los "cómplices del horror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia".



Así se ha expresado Urquijo en la inauguración de las jornadas "El final de ETA: un relato con memoria", que reúnen hoy y mañana en Vitoria-Gasteiz a víctimas de la violencia de ETA y a responsables de la lucha contra la banda terrorista.



El delegado del Gobierno ha abogado por evitar que la "memoria selectiva" permita "cubrir de olvido el dolor infligido por ETA" y ha subrayado la necesidad de "explicar alto y claro las razones que originaron el horror y denunciar a quienes fueron sus responsables".



Urquijo ha considerado que es "urgente" construir este relato porque "sin haberse cumplido un año del anuncio del cese del terror por parte de ETA, su brazo político se presenta ahora a las elecciones como los artífices de la paz augurándoles, además, todas las encuestas un magnífico resultado".



Urquijo ha asegurado que no quiere "criminalizar" a la formación liderada por Iñigo Urkullu, "pero sí denunciar a quienes no son demócratas y a quienes siéndolo debieron haber hecho mucho más para acabar con la violencia y no quisieron". "Por supuesto -ha matizado-, distintos grados de responsabilidad, pero una misma denuncia pública".



En la sesión vespertina han tomado parte la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza; la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco; y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Por otro lado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha aclarado que su ausencia esta tarde en las jornadas organizadas se debe a que sus representantes no han sido invitados a tomar parte en el acto.