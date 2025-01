La exconsejera Gotzone Sagardui, nombrada directora médica de la clínica privada Vithas de Vitoria-Gasteiz

Cuestionado por el nombramiento, el actual consejero Alberto Martínez ha subrayado que "no ha habido relación comercial con esa clínica, ni la habrá en un futuro inmediato". Para EH Bildu, se trata de "un premio por los servicios prestados" por Sagardui a la sanidad privada.

La exconsejera de Salud del Gobierno Vasco (2020-2024), Gotzone Sagardui, ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital Vithas Vitoria, una de las clínicas privadas más relevantes de la capital alavesa.

El nombramiento se produce apenas medio año después de su salida del Ejecutivo, donde ahora ocupa el cargo Alberto Martínez. Sagardui, que es funcionaria, ha sido subgerente del campus de Bizkaia de la UPV/EHU estos seis meses.

La designación ha contado con el visto bueno de la comisión de incompatibilidades del Gobierno Vasco, ya que el centro no está concertado con Osakidetza.

Precisamente, cuestionado por ello, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que en el pasado "no ha habido relación comercial con esa clínica", y que ayer mismo se le comunicó al centro privado que "en el futuro tampoco la habrá".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asegurado que el nombramiento de Sagardui es un "premio por los servicios prestados" a la sanidad privada durante su estancia al frente del Departamento del Gobierno Vasco.

Kortajarena ha recibido la noticia con una "sensación de enfado y de falta de sorpresa" y ha preguntado al lehendakari, Imanol Pradales, si encaja por el pacto ético que promueve y con la "ejemplaridad" de los cargos públicos que defiende. También ha interpelado al consejero Alberto Martínez, para que aclare si "le parece adecuado, si aporta credibilidad a la política" y si facilita que la ciudadanía entienda que es posible que Osakidetza responda a sus preocupaciones.

"Dirán que es legal, pero no es ni ético, ni estético, ni inocuo. No se puede normalizar lo que no es normal. Ni yo ni mi compañera Rebeka Ubera tendremos ningún nombramiento en la sanidad privada", ha concluido.