Ortuzar responde a una carta de Abascal que exige la restitución del palacete de París

Concretamente, el líder del partido de ultraderecha ha enviado cartas al Gobierno español, al PNV y al Instituto Cervantes. El presidente del EBB afirma que la carta de Abascal es "tan fértil en mentiras como errónea en sus apreciaciones".

publicado: 30/01/2025 19:00 (UTC+1)

última actualización: 30/01/2025 19:18 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Parisko eraikina Estatuari itzultzea eskatzen duen Abascalen eskutitz bati erantzun dio Ortuzarrek

El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha enviado requerimientos al Gobierno español, al PNV y al Instituto Cervantes en los que exige la restitución del palacete de París que el Ejecutivo español ha devuelto al partido jeltzale tras ser incautado por el nazismo.

En concreto, Abascal ha enviado cinco cartas dirigidas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al presidente del PNV, Andoni Ortuzar; al director general de Patrimonio del Estado; al presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes; y al director del Instituto en París para reclamar "el reintegro de la titularidad estatal del inmueble en París".

En los escritos, en los que Abascal denuncia "la usurpación ilegal e ilegítima de un bien inmueble del Estado", el líder de Vox también amenaza con depurar ante la autoridad judicial competente las responsabilidades, en caso de que no se produzca esta restitución, según ha informado Vox.

El partido de ultraderecha ya anunció el lunes una querella contra el Consejo de Ministros por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación a cuenta de la devolución al PNV del palacete parisino, que albergó la sede del Gobierno Vasco en el exilio y ahora acoge la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha contestado a líder de la ultraderecha en otra misiva. El jeltzale afirma que la carta de Abascal es "tan fértil en mentiras como errónea en sus apreciaciones".

"Tal vez el hecho de que su misiva no haya llegado aún a esta hora a Sabin Etxea en formato papel obedezca a que no haya superado algún tipo de filtro que haya implementado Correos para detectar y retirar de la circulación documentos que incorporen bulos, fake-news o infundios", ha recalcado el líder jeltzale.

"Su carta obra en mi poder gracias a la afamada eficacia con que opera el ecosistema digital de barro, odio y mentira que ha ideado y articulado el partido que usted preside y que, por desgracia, tan solvente está resultando en su insidioso propósito de intoxicar, hasta hacer irrespirable, el ambiente político y social del Estado-nación que tanto dice amar y defender", ha recriminado a Abascal.

"Ni me agrada, ni me apetece, ni me apetece escribirle estas líneas, pero mi incomodidad resulta irrelevante frente a la obligación moral, el necesario equilibrio político y la demanda social de mostrar una verdad, hechos y evidencias públicas, ante lo que no ha sido también sino una sarta de falacias", ha agregado.

Además, Ortuzar acusa a Vox de intentar distorsionar la historia para "ocultar el expolio franquista", y señala que "la verdad es innegable" y que el PNV "tiene derecho a la restitución de su propiedad".

Finalmente, Ortuzar afirma que no espera que "Vox deje de manipular la historia", pero le da por contestado. El líder jeltzale deja claro que "el PNV no permitirá que se tergiverse la verdad".