UPyD no mantendrá una relación 'normal' ni 'negociará' con EH Bildu

Redacción

24/10/2012

Maneiro, no obstante, no descarta que en algunas votaciones pueda coincidir con la coalición.

El parlamentario electo de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, ha asegurado que no "negociará" ni mantendrá una relación "normal" con los representantes de EH Bildu porque ésta no es una formación "democrática", aunque no ha descartado que pueda coincidir con la coalición abertzale a la hora de votar sobre determinadas materias fiscales y de otro tipo.

Maneiro ha analizado este miércoles, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, los resultados logrados por su partido en las elecciones vascas del pasado domingo, que le hen permitido mantener el escaño en el Parlamento autonómico pese a sufrir un leve descenso en el número de votos obtenidos.

El representante de UPyD se ha comprometido a seguir defendiendo los valores del consticionalismo en la Cámara vasca y ha lanzado un mensaje de esperanza a los ciudadanos que se sientan "asustados y desmoralizados" por la "avalancha nacionalista", que se traducirá en un Legislativo en el que 48 escaños sobre un total de 75 corresponderán al PNV (27) y EH Bildu (21).

Maneiro, en la misma línea que ha mantenido durante la campaña electoral, ha asegurado que "antes o después", esta mayoría será utilizada para "buscar la ruptura con el resto de España" y para avanzar hacia la independencia de Euskadi.

En el caso concreto de EH Bildu, ha considerado que el importante apoyo obtenido por la coalición liderada por la izquierda abertzale demuestra que en el País Vasco existe "un problema ético de primer orden", puesto que la antigua Batasuna "no ha condenado la historia criminal de ETA".