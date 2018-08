Política

Aznar: 'Romper con la Constitución es la puerta de salida de Europa'

24/10/2012

El expresidente del Gobierno ha asegurado que España no se va a romper y ha reprochado a los nacionalistas su deslealtad.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que España no se va a romper y, tras reprochar a los nacionalistas su deslealtad, ha advertido de que "romper con la Constitución es, para quien lo haga, la puerta de salida de Europa".



Aznar ha hecho una encendida defensa de la unidad de España en su intervención en la entrega del premio FAES a la Libertad al escritor Mario Vargas Llosa, un acto al que ha asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



El exjefe del Ejecutivo y presidente de la fundación FAES ha señalado que el problema del nacionalismo no es sólo con España ni con la Constitución, sino que lo es con el Estado de Derecho, con la sociedad abierta, la diversidad y la globalización.



Ante lo que está ocurriendo, ha planteado una reforma del modelo "para reafirmar los principios constitucionales y de libertad de todos frente a los chantajes y las maniobras de exclusión"



Aznar ha acusado a los nacionalistas de "falsificar la historia" y ha considerado que lo mínimo que se podía esperar de ellos a cambio del pacto histórico que hubo en la Transición era lealtad al consenso.



Sin embargo, ha lamentado que, en vez de ello, se esté obteniendo "deslealtad con la democracia y con la ley".



"Cataluña no puede permanecer unida si no permanece española", ha señalado antes de recalcar que quien piense que sólo está en juego la unidad de España se equivoca, porque está en juego la integridad de Cataluña.



Al mismo tiempo, ha señalado que cualquier fórmula federal, confederal o del tipo que sea, o que pretenda o requiera la quiebra de la soberanía nacional, es inviable.