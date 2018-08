Política

En Barcelona

Gallardón a Cataluña: 'Quienes no respetan la ley no generan respeto'

Redacción

20/10/2012

El ministro de Justicia ha advertido que "la comunidad internacional no considerará caminos fuera de la ley".

El ministro de Justicia, Alberto-Ruíz Gallardón, ha advertido en Barcelona de que "cualquier modificación de la realidad de un país" que siga un camino distinto al de la ley, "no sólo no será respetada, sino que no será ni siquiera considerada por la comunidad internacional".



"Lo que nadie entendería nunca es que se puedan aplicar procedimientos al margen de la propia ley. No hago valoraciones comparativas políticas, pero sí digo que el procedimiento (la consulta de independencia) de Escocia es uno ajustado a la legislación británica", ha afirmado Gallardón, preguntado por los periodistas respecto al debate sobre el referendo escocés y el de la hipotética secesión de Cataluña.



"Si se invocan precedentes extranjeros, en todos esos precedentes lo que se ha hecho es aplicar la ley. Esa es la razón por la que el referendo de Escocia no ha sido autorizado por el Parlamento escocés, sino por el Parlamento británico, que es el que ha permitido realizar una actividad de esta naturaleza", ha añadido el ministro, que ha clausurado el Congreso Internacional de Arbitraje del Colegio de Abogados de Barcelona.



Gallardón también ha subrayado que "un país sin seguridad jurídica" no será atractivo para las inversiones: "no hay nadie en estos momentos que se plantee localizar sus inversiones donde no se respeten las leyes. Es fundamental respetar las leyes, sobre todo las que nos hemos dado democráticamente. Leyes que tienen sus propios mecanismos de revisión en el supuesto de que alguien quisiera revisarlas", ha dicho.



El ministro, que ha subrayado que hacía estas declaraciones como responsable de Justicia y no en clave política, ha señalado también que "aquellos que no respetan la ley, no generarán respeto hacia sí mismos".