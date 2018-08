Política

Operación contra ETA

El ministro del Interior galo apoya a Rajoy en su política contra ETA

Redacción

29/10/2012

Manuel Valls ha insistido que seguirán cooperando con España: 'No va a cambiar nada, que la colaboración seguirá siendo ejemplar.'

El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, ha hablado sobre la detención de los presuntos miembros de ETA Izaskun Lesaka y Joseba Iturbide el fin de semana en Macon. Mientras ETA no decida entregar las armas, París "va a seguir luchando con toda firmeza contra la banda" y apoyará al Gobierno de Mariano Rajoy "en todo lo que decida sobre la banda", ha manifestado.

En una entrevista concedida al diario El País, el ministro francés ha declarado que la última operación policial confirma que la cooperación con España "funciona igual de bien que siempre" a pesar de que cree que ETA y su entorno tenían esperanzas de que con la llegada de Hollande al poder podrían cambiar las cosas. No obstante, el ministro insiste en que cuando fue a Madrid en junio dejó muy claro que "no va a cambiar nada, que la colaboración va a seguir siendo ejemplar".



Valls ha tildado la última operación como la más importante desde que ostenta el cargo. Sabían que los dirigentes iban armados, por lo que creían que podían encontrarse con una "respuesta peligrosa", ha indicado. "Por eso decidimos hacer la operación de noche y con el RAID. Al conocer la identidad de Lesaka supimos que no era una operación como otras y que era mejor dejar fuera a la Gendarmería o la Policía", ha añadido.

A su juicio, el proceso político abierto en el País Vasco y los debates sobre los presos son "un desafío de España" en el que Francia no va a entrar. "Lo que siempre he dicho al presidente del Gobierno y al ministro del Interior es que ayudaremos al 100% a España. ETA no puede esperar ningún cambio, seguiremos entregados a la lucha contra el terrorismo", explica.

En la entrevista Valls deja claro también que "no habrá un País Vasco francés en la próxima ley de descentralización" y "no habrá una estructura administrativa vasca". "Tenemos las cosas muy claras y mientras ETA no entregue las armas seremos inflexibles", advierte.