Política

Balance

López dice que no ha recortado ni privatizado servicios públicos

Redacción

15/11/2012

Asimismo, ha expresado que su Gobierno ha defendido "con uñas y dientes" los servicios y las prestaciones públicas. Delegados sindicales de ELA han protestado durante el discurso.

El lehendakari en funciones, Patxi López, ha destacado este jueves que su Gobierno "no ha recortado servicios públicos" y que "no ha privatizado" ningún servicio ni prestación pública, sino que las ha defendido "con uñas y dientes".



López ha realizado estas declaraciones durante el acto en el que ha descubierto una placa por la que se denominará al hospital que se está construyendo en Urduliz "Hospital Alfredo Espinosa", en homenaje al consejero de Sanidad del primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Aguirre.



Al acto han asistido los familiares más directos de Alfredo Espinosa, entre ellos su hija María Victoria Espinosa, así como la consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia y el consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa.

Delegados sindicales de ELA protestan durante el discurso



Durante el acto un grupo de delegados sindicales de ELA situados en el exterior del solar donde se está construyendo el hospital, que dará servicio a la comarca de Uribe Kosta, ha protestado por los recortes.



En su intervención, López ha afirmado que su Gobierno "no ha recortado servicios públicos" y "no ha privatizado en absoluto ningún servicio, ninguna prestación pública, sino que las hemos defendido con uñas y dientes, las hemos mantenido y las hemos mejorado".



Con los gritos de los manifestantes de fondo, López ha pedido "que miren en otros lados, que miren en otras comunidades qué es lo que se está haciendo y que comparen con lo que hemos hecho y con lo que hacemos en Euskadi, porque defendemos lo público como garantía de igualdad y de solidaridad".



López ha indicado que espera que esto "siga siendo así en el futuro, que de verdad haya líneas rojas en los servicios públicos para seguir manteniendo nuestro pequeño estado del bienestar ante una ola evidente de desmantelamientos y de recortes".



Ha señalado que la política de su Gobierno en el ámbito de la salud durante esta legislatura ha sido "no recortar, no privatizar, sino extender derechos y prestaciones" y ha destacado que el hospital de Urduliz "es una clara muestra de lo que ha defendido este Gobierno".