Bakartxo Tejeria: 'Es el momento idóneo para afrontar problemas'

21/11/2012

La presidenta del Parlamento Vasco se ha mostrado partidaria de que la cámara sea el foro donde se debata sobre pacificación.

Según ha dicho la nueva presidentea del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, en el programa ‘Azpimarra’ de EITB, "nos han escogido para tomar decisiones, estamos ante una nueva época, sin la amenaza de ETA".



En palabras de Tejería, "la gente no perdona en los momentos críticos, necesita una respuesta, y nosotros hemos de dársela". Asimismo, ha indicado que es hora de salir de la crisis.



Tejería ha dicho que hay que reconocer a todas las víctimas, y que a cada una ha de dársele su lugar, y ha expresado que hasta ahora no se ha hecho eso. Según Tejería, las leyes están para cumplirlas, "nadie que haya cometido un delito puede quedar sin sanción". "Es imposible que se penalice a algunos y no a otros" ha sentenciado, para luego indicar que "las cosas no son ni negras ni blancas".



En alusión a la situación de Cataluña, Tejería ha explicado que el Gobierno español podría haberlo solucionado antes, cuando se aprobó el Estatuto. "No se le puede dar la espalda al pueblo, hay que escuchar al pueblo", ha subrayado.



Asimismo, ha indicado que el proceso de Cataluña repercutirá en Euskadi, así como en otros estados.



'Habrá que hablar de presos, víctimas y paz'



Bakartxo Tejeria, la nueva presidenta del Parlamento Vasco, ha hablado después de ser designada en el cargo esta mañana. Tejeria piensa que el Parlamento Vasco deberá hablar en esta legislatura de "presos de ETA, de víctimas y de todo lo que aporte" para lograr una paz duradera y la normalización política.



Tejería se ha referido a la celebración en Donostia-San Sebastián de una reunión de algunos de los promotores de la Declaración de Aiete y se ha mostrado partidaria, al igual que el futuro lehendakari, Iñigo Urkullu, de que el Parlamento sea el foro donde se debata sobre pacificación.

No ha querido opinar sobre la ausencia en esa cita de representantes del PSE, PP y UPyD, porque "cada partido decide dónde quiere estar", y ha insistido en que es en la Cámara vasca donde "se puede hablar de todo" para "fijar las bases de la paz y la convivencia, de manera que no vuelva más sufrimiento".

"Si realmente queremos que la paz sea para siempre hay que resolverlo y cada uno desde su responsabilidad tendrá que moverse", ha indicado la presidenta de la Cámara.