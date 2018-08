Política

El Gobierno Vasco denuncia la 'mala intención' del PNV

22/11/2012

La portavoz Idoia Mendia ha dicho que pese a esa actuación de los jeltzales, siguen dispuestos a mantener un traspaso de poderes ordenado, siempre y cuando haya "lealtad y confianza".

El Gobierno Vasco en funciones ha manifestado hoy su disposición a mantener un traspaso de poderes ordenado con el PNV bajo las premisas de "lealtad y confianza", pese a la posición "sesgada y claramente malintencionada" que, a su juicio, tiene el partido que liderará el próximo Ejecutivo.

El Gobierno socialista de Patxi López ha decidido suspender a última hora el encuentro para preparar el traspaso de poderes que tenía previsto mantener hoy con una delegación del PNV.

El PNV quería hoy exigir al lehendakari en funciones que paralizase la puesta en marcha de compromisos de gasto, que, algunos de ellos en planes plurianuales, que supuestamente iban a ser aprobados en los últimos Consejos de Gobierno antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo que dirigirá Iñigo Urkullu, en la segunda quincena de diciembre.

Mendia ha precisado que el malestar del Gobierno está provocado por el hecho de que el PNV haya hecho esta reclamación a través de los medios de comunicación, no por la petición en sí.

Ha denunciado que dicho partido ha actuado de forma "bastante malintencionada" antes de que se produjese la reunión finalmente suspendida y ha rechazado formar parte del "teatro" que pretende montar el PNV.

No obstante, ha asegurado que los representantes del actual Gobierno Vasco tienen "la mano tendida" al PNV y mantienen por tanto la disposición al diálogo, pero "desde la confianza y la lealtad", aunque no ha ocultado que "es difícil un traspaso ordenado con un PNV que lanza mensajes contradictorios".

A su juicio, no es entendible que el partido de Iñigo Urkullu pida cuentas sobre contrataciones de servicios relacionados con el "día a día" de la Administración, mientras que se niega a hacer pública su opinión sobre si se debe o no pagar a extra de Navidad a los 70.000 funcionarios públicos, cuestión que iba a estar hoy sobre la mesa en el encuentro suspendido y cuyo desenlace tampoco ha desvelado Mendia.

Así, la portavoz y Salinero han explicado que los ejemplos de las adjudicaciones citadas por el PNV "no pueden ser mas desafortunados" porque todas ellas están relacionadas con gastos que "sí o sí hay que hacer", como son la compra de chalecos antibalas para los ertzainas, los servicios de vigilancia de los palacios de Justicia o el pago de los salarios al personal investigador.

Además, Salinero ha dejado claro que el Gobierno de Patxi López "no va a tomar ninguna decisión a la que al Gobierno que entre no le sea fácil decir que no cuando llegue", para poder hacer así un traspaso de poderes "ordenado", no como el que tuvieron los socialistas cuando relevaron en la institución a Juan José Ibarretxe (PNV).

La portavoz se ha mostrado convencida, no obstante, de que continuarán los contactos con el PNV para poder fijar la fecha de una reunión con este fin que, además de celebrarse en un clima de confianza, ha de ser "discreta".



Respuesta del PNV



Por su parte, la Ejecutiva Nacional del PNV ha advertido al Gobierno de Patxi López de que podría exigir "responsabilidades personales" si se "extralimita" en las decisiones que corresponderían al futuro Ejecutivo y que pueden comprometer su actuación futura.

Además, ha destacado que ha sido el Gobierno en funciones el que "ha roto las condiciones" para un traspaso de poderes discreto, en un clima de "confianza", aunque ha asegurado que sigue dispuesto a "un diálogo contructivo" para poder hacerlo.