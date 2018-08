Política

'Es de locos que los criminales estén en el Parlamento Vasco'

05/12/2012

El deán de la catedral de Bilbao, Luis Alberto Royo, ha criticado en un artículo que mientras "los verdugos están en el Parlamento a las víctimas se les pida no alzar la voz".

El deán de la catedral de Bilbao, Luis Alberto Royo, ha defendido el derecho de las víctimas a "alzar la voz" e "intervenir en política" como lo hacen los "verdugos y criminales" que están en el Parlamento y que "siempre han estado al lado" de los terroristas, en alusión a la izquierda abertzale.



Royo, en un artículo en la web infocatolica.com, ha transmitido este mensaje después de que el delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Bizkaia, José María Delclaux, opinara que los afectados por la violencia de ETA "no deben hacer política con sus victimismo" al considerar que "se hacen un flaco favor" y no ayudan a la convivencia.



"Sólo faltaba que partidos que justificaron, ampararon y defendieron los crímenes de ETA gocen del apoyo de, por desgracia demasiadas personas, y subsistan gracias a los impuestos que pagamos todos, paradójicamente también sus víctimas, y éstas no puedan por lo menos alzar una voz en esta sociedad democrática", ha reprochado Royo a Delclaux.



"Es una situación de locos. Los verdugos y criminales se pueden sentar en el parlamento, dar conferencia, mítines y escribir sus panfletos propagandistas, y las víctimas han de estar tranquilitas y sin rechistar", añade el deán en su artículo, titulado Victimismo y Política.