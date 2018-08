Política

Paga extra

Navarra adelantará 'sin duda' la extra si el Parlamento lo aprueba

Redacción

05/12/2012

La ponencia parlamentaria que estudia una solución para la decisión del Gobierno central de suprimir la paga extra de diciembre a los empleados públicos espera cerrar para el martes un texto consensuado después de avanzar este miércoles en el debate.



Esta mañana, según han indicado fuentes de la misma, se han registrado avances entre los grupos para "limar un texto e intentar conseguir en torno a él si no la unanimidad sí la mayoría".



En espera de la redacción final, al parecer los grupos de la oposición, salvo el PP, mantienen su postura favorable a que el Gobierno de Navarra abone la extra de diciembre a sus trabajadores, tal y como recoge la legislación foral, haciendo uso para ello de las competencias que la Comunidad Foral tiene en materia de función pública.



Sin embargo hacerlo o no quedaría sujeto a la decisión que en última instancia adopte el Ejecutivo de UPN, que da por seguro un recurso del Gobierno central en caso afirmativo y con él la suspensión de la medida.



Por eso la Cámara quiere facilitar al gabinete de UPN que pueda adelantar las extras de 2013 a los meses de enero y junio, de manera que estas navidades los empleados públicos no se queden en ningún caso sin la extra, aunque ello no supondrá dejar de reclamar el abono de la correspondiente a 2012 si en diciembre no se paga.