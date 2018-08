Economía

El Gobierno tilda de 'prevaricación' pagar la extra a funcionarios

03/12/2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes que si alguna Comunidad Autónoma abona la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y empleados públicos estará cometiendo "un delito de prevaricación".



Montoro ha aseverado que "hay que cumplir la ley" y quien no lo haga "estará cometiendo un delito", a raíz de la decisión del País Vasco de abonar la extra de Navidad a los funcionarios, contradiciendo así la legislación básica del Estado.



"El gobernante que no aplique la Ley no debe estar en un gobierno", ha recalcado el ministro, quien ha abogado por hacer de España "una imagen de país que cumple con sus leyes", para poder así transmitir "seriedad".



Ha puntualizado que existe una ley reguladora básica para todas las administraciones, por lo que el pago de las extraordinarias de Navidad "no dependen" de los presupuestos de una administración, porque "las leyes están para cumplirse".



A la decisión del País Vasco de abonar la paga extraordinaria de Navidad se unen otras comunidades como la de Extremadura, quien ya avanzó que pagará la extra en enero mediante el adelanto de la paga de verano, mientras que Navarra lo está estudiando.



Por otro lado, Montoro ha asegurado que la reforma de las administraciones públicas "ya está en marcha" y se está trabajando en ella "día a día".



Preguntado por cuándo se aplazará el pago del IVA si no se pagan las facturas, Montoro ha recalcado que primero se debe crear "un circuito de facturas" que deben estar en el ordenador de la agencia tributaria, y después se aplazará el pago.



Ha puntualizado que desde el Gobierno están dispuestos a comenzar "pronto" con el aplazamiento del pago del IVA, empezando por las pymes, pero ha recalcado que primero es necesario "controlar las facturas" para saber "la financiación real".