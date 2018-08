Política

El Gobierno Vasco pagará la extra a los funcionarios el día 20 o el 21

07/12/2012

Una vez ordenado el abono, la medida no podrá ser suspendida, ni siquiera por el Constitucional, tal y como apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

El Gobierno Vasco en funciones está trabajando "en los plazos establecidos" para abonar a sus 67.000 funcionarios la paga extra de Navidad hacia el 20 o 21 de diciembre como suele ser habitual, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Han recordado que la fecha en la que se suele ingresar esta paga en las nóminas de los funcionarios es la del 20 o 21 de diciembre pero han declinado precisar qué día se dará la orden de pago para que eso sea posible.

"Nuestra voluntad es abonar la paga extra de Navidad y en eso estamos", pese al conflicto de competencias que ha presentado el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, han subrayado las mismas fuentes.

El Gobierno Vasco en funciones se apoya en un informe jurídico que avala la legalidad de llevar a cabo la medida anunciada.

El Gobierno central, en cambio, alega que la decisión de Euskadi incumple el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Recurso ante el Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) todavía no ha tratado este conflicto y no ha decidido si admite a trámite el recurso y suspende cautelarmente el abono de la paga extra hasta resolver el fondo del asunto.

De hecho, la próxima semana está previsto que se reúna el plenario del Constitucional, pero todavía no han incluido el conflicto de la extra en ese pleno. Aún así, el lunes o el mismo martes podrían adoptarla decisión de incluirlo.

En caso de hacerlo, se desconoce si podrían adoptar una decisión entonces o en sesiones posteriores. No obstante, si antes de que se produzca la decisión del TC el Gobierno Vasco ha ordenado el abono de la paga extra, la medida no podrá ser suspendida, tal y como apuntó el jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Juan Luis Ibarra afirmó que el Tribunal Constitucional no podrá suspender de forma cautelar el pago de la remuneración extraordinaria de Navidad del Gobierno vasco si éste da la orden de pago antes de que el alto tribunal se reúna para pronunciarse al respecto.

Competencia del Gobierno

En respuesta al presidente del TSPV, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este viernes que forma parte de las competencias del Ejecutivo pedir al Tribunal Constitucional la suspensión durante un plazo determinado de una decisión de otra administración, como ha hecho en el caso del pago de la paga extra de Navidad a los funcionarios vascos.



El Gobierno anunció la pasada semana la interposición del recurso de inconstitucionalidad "que llevaba aparejada la petición de suspensión". "Depende del propio tribunal que se celebre el Pleno correspondiente para su admisión a trámite y la correspondiente suspensión, porque forma parte de las potestades del Gobierno instar la suspensión durante un plazo y que así se conceda", ha subrayado la vicepresidenta.