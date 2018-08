Política

Paga extra de Navidad

Euskadi no es 'insumisa' con la paga extra, sino que 'no cabe otra'

08/12/2012

Idoia Mendia ha explicado que el Ejecutivo no puede "hacer otra cosa que aplicar la Ley autonómica de Presupuestos" ya que, en la actualidad, se encuentra con un Parlamento disuelto.

La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Idoia Mendia, ha asegurado que el gabinete de Patxi López no está siendo "insumiso ante la Ley" al decidir hacer efectiva la paga extra de Navidad, sino que "no cabe otra" que aplicar la legislación autonómica para no incurrir en un delito de prevaricación, que es de lo que le acusa el Ejecutivo central.

También ha recordado que el Real Decreto-Ley 20/2012 fue aprobado en julio, mientras el Legislativo se encontraba en periodo parlamentario inhábil y cuando todavía su Gobierno no preveía un adelanto electoral.

Constitucional

Por ello, el gabinete Patxi López se limitará, según Mendia, a "seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" y guiarse por el informe de sus letrados, que indicarían la "inconstitucionalidad sobrevenida" de la aplicación de un Decreto Ley que "no anula al Ley

autonómica".

Esta "inconstitucionalidad sobrevenida" sólo podría ser resuelta, a su juicio, por sentencia del Tribunal Constitucional o con la adaptación, por parte del Parlamento autonómico, de la Ley de Presupuestos al Real Decreto ley del Gobierno central.