La madre de Iñigo Cabacas: 'Mi hijo fue una diana'

04/04/2013

El padre del aficionado del Athletic que murió hace un año por un pelotazo de la Ertzaintza ha declarado que aquella noche "era una fiesta y los ertzainas no pueden llegar como llegaron".

Un año después de la muerte de Iñigo Cabacas, el programa "60 minutos" de ETB-2 recoge este jueves los testimonios de los padres del aficionado del Athletic que falleció en Bilbao a consecuencia del impacto de una pelota de goma. "Mi hijo fue diana, porque estaba de espalda a ellos y le dieron aquí (señalando la cabeza). Fue muerte instantánea", denuncia la madre de Cabacas, y se pregunta: "¿Por qué le quisieron? ¿Por qué lo mataron? ¿Para qué?".

Asimismo, en el programa presentado por Juan Carlos Etxeberria también han participado la abogada de la familia de Cabacas, Jone Goirizelaia, el entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo.

"En aquel sitio no estaba pasando absolutamente nada. La carga policial no fue necesaria y fue total y absolutamente desproporcionada", ha explicado Goirizelaia. Asimismo, la abogada ha querido aclarar que "no se trata de una cruzada contra la Ertzaintza". "Lo que queremos saber es qué es lo que pasó, cómo pasó y, si podemos, quién es el responsable", ha dicho.

El entonces consejero de Interior, por su parte, ha recordado que se comprometió en sede parlamentaria a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que se investigara lo sucedido hasta el final y "se depuren las responsabilidades". Además, ha negado haber tenido "ningún desencuentro con la familia de Iñigo Cabacas, sino con la abogada que les presenta".

Responsabilidad penal

"Simplemente por ser consejero no se puede tener responsabilidad penal en un hecho muy concreto cometido por uno o varios agentes de la policía", ha declarado para ETB el juez decano de Bilbao.

En cuanto a la actuación de los agentes de la Policía autonómica, Gonzalez-Guija ha explicado que "un agente tiene la obligación de cumplir el deber salvo que la orden sea manifiestamente ilegal. Si no hay certeza absoluta, el derecho penal tiene que acabar en la absolución".

La Ertzaintza, que enseñará en el programa el cambio de protocolo de actuación y el nuevo material antidisturbios, ha asegurado que las armas utilizadas la noche de la muerte de Cabacas "todavía están vigentes y van a estarlo, por lo menos en la brigada móvil, todavía sin fecha de fin".