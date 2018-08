Sociedad

'60 minutos'

Madre de Iñigo Cabacas: 'Que se entregue el responsable'

A. A.

04/04/2013

"Estamos esperando que se haga justicia y podamos descansar", ha declarado el padre del aficionado del Athletic que murió hace un año por un pelotazo de la Ertzaintza.

Los padres de Iñigo Cabacas, el aficionado del Athletic que falleció en Bilbao a consecuencia del impacto de una pelota de goma, han pedido que se haga justicia. "Que se entregue el responsable", ha dicho Fina Liceranzu, en un reportaje del programa "60 minutos" de ETB-2, que se emite este jueves.

"Estamos esperando que con la justicia podamos descansar un poquito. Él era un chico estupendo, justo y cariñoso. Queremos que vea que se ha hecho justicia y descanse", ha explicado Manolo Cabacas.

Asimismo, en el programa presentado por Juan Carlos Etxeberria también han participado la abogada de la familia de Cabacas, Jone Goirizelaia, el entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo.

"El procedimiento está en fase de instrucción. La juez instructora ha considerado que primero quiere saber cómo se desarrollaron los hechos antes de empezar a hacer otro tipo de investigaciones. Han depuesto muchos testigos, más de 70 personas. Esta fase finaliza a finales de abril principios de mayo. Por tanto, todavía queda un recorrido importante", ha explicado Goirizelaia.

El padre de Cabacas ha matizado que su fin "no es el dinero, es la justicia". Además, ha contado que se sintieron dolidos cuando el entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, les pidió disculpas. "No vio nada y sabe que allí no había ambiente festivo. No se ha enterado de nada todavía, pero sabe que allí no había ambiente festivo. Es Dios, Ares es Dios", ha criticado.