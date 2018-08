Sociedad

Según una de sus alumnas

El maestro shaolín detenido sufre un tumor cerebral desde hace años

IKER GÓMEZ

03/06/2013

Una alumna del arrestado revela que el profesor está divorciado y tiene dos hijos y afirma que era una persona normal. "Nunca le he visto nada violento, arisco o agresivo".

Una alumna del gimnasio de artes marciales de Bilbao en el que ayer fue detenido Juan Carlos Aguilar, acusado de propinar una brutal paliza a una mujer, ha afirmado a Radio Euskadi que el arrestado sufría un tumor cerebral y está divorciado con dos hijos.

"Es una persona normal, divorciado y con dos hijos y hacía años que tenía un tumor cerebral, pero nunca le he visto nada violento, arisco o agresivo", ha contado.

La mujer, alumna de Aguilar desde hace 15 años, ha añadido que el maestro shaolín de 47 años era "una persona amable, no violenta".

"A veces le he visto mal, porque no se podía mover, pero incluso entonces no le he visto nada malo", ha añadido.

La alumna de Aguilar afirma haberse enterado por la prensa del arresto de su profesor.