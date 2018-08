Sociedad

Agresión en Bilbao

La comunidad nigeriana sigue el desarrollo de las investigaciones

Redacción

04/06/2013

La Asociación Nigerian Progressive Union ha convocado para esta tarde una concentración en Bilbao para rechazar la agresión sufrida por la joven africana a manos del maestro shaolín.

La comunidad nigeriana en Bilbao espera con "miedo" el desarrollo de las investigaciones policiales tras la brutal agresión que sufrió una compatriota el pasado domingo a manos del experto en artes marciales Juan Carlos Aguilar, en cuyo gimnasio y domicilio la Ertzaintza ha encontrado restos humanos.

"Tenemos miedo porque dicen que hay más cuerpos y huesos", ha señalado a los periodistas Christian Safua, secretario general de la Asociación nigeriana Nigerian Progressive Union, ante las puertas del gimnasio en el que la Ertzaintza detuvo a Aguilar el domingo, después de agredir brutalmente a una joven nigeriana hasta dejarla en coma.

Según ha dicho en alusión al presunto agresor, "ese tipo de persona es una asesino en serie", y ha añadido: "no sabemos si nuestras mujeres están a salvo porque hasta que la policía no termine la investigación no podemos saber cuántos están desaparecidos".

La asociación ha convocado para esta tarde una concentración en Bilbao para rechazar la agresión sufrida por la joven africana, ante la cual sus compatriotas se sienten "conmocionados" y "hartos", tras otros casos habidos de violencia contra mujeres nigerianas.

La chica se está recuperando, según han transmitido los médicos a sus paisanos.

El secretario de la asociación nigeriana ha explicado que la herida es "una chica que trabajaba en la calle" y ha reclamado más protección e información para mujeres como la agredida porque, al no tener "papeles", tienen "miedo a denunciar".

El representante de la asociación ha afirmado que los nigerianos residentes en Bilbao conocen de vista al detenido ya que éste vive en una zona en la que los ciudadanos "de raza negra tenemos nuestro ambiente", donde se ubican los bares y discotecas que suelen frecuentar.