Sociedad

En vigor desde el 1 de julio

Así se encarecerán los medicamentos en Euskadi con el copago

Redacción

19/06/2013

Los pensionistas pagarán por primera vez por los medicamentos. Los parados sin subsidio estarán exentos.

El Gobierno Vasco aplicará el copago farmacéutico a partir del próximo 1 de julio, en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto del Ejecutivo autónomo que pretendía evitarlo.

De este modo, los residentes en Euskadi tendrán que comenzar a pagar los medicamentos en función de sus rentas de 2011, incluidos los pensionistas, que pagarán por primera vez. La medida entra en vigor un año después de que lo hiciera en el resto del Estado.

Quedarán exentos de abonar los medicamentos los parados sin subsidio, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de pensiones no contributivas. Tampoco habrá que abonar los fármacos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

Hasta ahora, independientemente de su pensión, los jubilados no pagaban ningún medicamento. A partir de la reforma, los jubilados con una pensión anual de hasta 18.000 pagarán un 10% del valor del medicamento con un máximo de 8 euros al mes.

Los que tengan una pensión más alta de 18.000 euros pagarán ese mismo 10%, aunque en este caso el tope mensual será de 18 euros.

No hay ninguna medida específica para los enfermos crónicos, aunque sí existe ese tope de 8 o 18 euros en función de la pensión.

En cuanto a los trabajadores, si hasta ahora se pagaba sin distinción un 40% del precio del medicamento, a partir de ahora aquellos con un sueldo bruto anual de hasta 100.000 euros pagarán un 10% más, es decir, el 50% del precio. Los que superen esta renta pagarán el 60%.

Los parados también pagarán más por las medicinas, aunque en este caso se distingue entre quienes reciben prestaciones y quienes no. Los que sí la tienen pagarán al igual que los trabajadores, aunque como novedad, quienes no reciban prestación de desempleo no pagarán nada hasta que encuentren empleo.

Otra excepción: tampoco pagarán por los medicamentos los que reciben una pensión no contributiva. En Euskadi, este colectivo asciende a 12.000 personas.

Los ciudadanos no adelantarán dinero

El sistema informático implantado en Euskadi, con un coste de 423.000 euros, evitará que los ciudadanos tengan que pagar el coste total de los medicamentos por adelantado, como ocurre en otras comunidades autónomas.

Así, permitirá a las 850 farmacias vascas conocer cuándo un pensionista ha llegado al tope que le corresponde, para que a partir de entonces reciba las medicinas de manera gratuita.

Mediante este sistema los establecimientos están conectados en red con Osakidetza para conocer el nivel laboral y de renta de cada ciudadano con una mera lectura de un código de barras que contiene esta información y que se incorporará a las tarjetas sanitarias o a las recetas.