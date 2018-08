Sociedad

'Andina tenía miedo, su ex le había prohibido hablar con la gente'

18/03/2014

Una amiga de la mujer asesinada en Mungia asegura que la expareja de la víctima "la vigilaba", le había quitado su móvil y no le dejaba hablar con ninguna persona que no fuera él.

Una amiga de Andina Pereira de Brito, la mujer asesinada ayer en Mungia (Bizkaia), ha asegurado que la víctima "tenía miedo" de su exnovio, que ha sido detenido, y ha dicho que "la vigilaba" y le "había prohibido hablar con cualquiera" por celos.



La amiga ha relatado que "se la veía deprimida" y que apenas salía de casa porque se sentía controlada después de que le hubiera dicho a su pareja que ya no quería seguir con él.



"No podía salir a la calle o conversar con alguien, tenía miedo. Le había prohibido hablar con cualquiera. Le había quitado su móvil y le contrató una nueva línea para que solo él tuviera su teléfono", ha revelado la chica, que también conocía al presunto homicida porque éste le había traspasado un local.



Ha señalado que la fallecida acudía a este establecimiento con frecuencia para expresarle su temor ante la situación que estaba viviendo tras separarse de él.



"Yo le decía: para tener a una persona así, déjalo, y lucha por tus hijos. Ella le quería dejar, pero él no la quería dejar a ella", ha comentado su compañera, quien ha descrito al presunto autor del crimen como una persona agresiva y celosa.

Si sufres malos tratos, sigue los consejos de esta guía. También puedes informarte en los teléfonos 016 o 900 840 111. Son gratuitos y no dejan rastro en la factura telefónica.