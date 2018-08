Sociedad

El médico del 112 fue quien decidió no enviar una ambulancia a Treviño

IKER GÓMEZ / EITB.COM

19/03/2014

El Gobierno vasco, a través del consejero de Sanidad, niega la versión de la familia de la niña fallecida, que asegura que Osakidetza le negó una ambulancia y le planteó que la pidiera en Burgos.

El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha desmentido que el servicio de emergencias de Osakidetza planteara a la familia de la niña de Treviño fallecida que solicitara una ambulancia a Miranda de Ebro o a Burgos, tal y como aseguran los padres de la menor, de tres años fallecida este lunes.



"Yo he escuchado las grabaciones y en ningún momento se le planteó (a la familia) que pidiera una ambulancia a Miranda o a Burgos. La coordinadora médica optó por enviar al médico de Treviño, en vez de pedir una ambulancia", ha explicado en ETB-2.

Darpón sostiene que "no ha oido la versión de la familia", pero añade que tiene "claro" que ninguna persona de Osakidetza o del 112 haya planteado a la familia que pidiera "nada" a Miranda o a Burgos. "Eso no es verdad".

La familia de la niña de tres años fallecida en Txagorritxu ya ha anunciado que denunciará a Osakidetza. El Gobierno vasco, por su parte, ha abierto ya una investigación para aclarar lo ocurrido.

"Hemos abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, para saber cuál fue la solicitud, cómo fue la conversación y la asistencia el domingo por la tarde y el lunes, y en función de los resultados de la autopsia, cuál ha sido la causa de la muerte y si podía haber sido evitable o no", ha señalado.



A partir de ahí, sostiene el responsable de Salud, el Gobierno Vasco "será transparente" y pondrán el informe con las conclusiones "en conocimiento de la opinión pública y de la familia". "Y si hay alguna responsabilidad. tomaremos las medidas correspondientes".



Según ha explicado, el médico que atendió la llamada de la familia decidió enviar al domicilio al médico de guardia de Treviño, aunque, al llegar éste, los padres y la niña habían partido hacia el hospital de Txagorritxu. "Hay que analizar ahora si la decisión estuvo bien tomada o si el suceso podía haber sido evitable", ha añadido.

Protocolo de 2012

Darpón ha añadido que el protocolo de prestación de servicios sanitarios en el enclave de Treviño es "claro y funciona bien" y ha recordado que, por ejemplo, si un vecino necesita una ambulancia programada la dispone la Junta de Castilla y León, y si es urgente Osakidetza.



Ha reiterado que "no ha fallado" este protocolo y que se tomó la decisión de no movilizar una ambulancia porque así lo determinó el médico de atención de emergencias del 112.



El consejero vasco de Salud ha destacado que es el momento de estar con la familia de la niña fallecida y que, aunque "desgraciadamente no se le va a poder devolver la vida", el objetivo es que los sistemas funcionen bien y que no haya muertes, especialmente de niños.



Euskadi y Castilla y León disponen de un protocolo en atención sanitaria que firmaron el 23 de enero de 2012 el entonces lehendakari, Patxi López, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.



La colaboración sanitaria afecta a los ciudadanos de las zonas limítrofes, que en el caso de Castilla y León se circunscribe a los habitantes de Treviño, Espinosa de los Monteros y el Valle de Mena, que tienen de referencia hospitales de Araba y Bizkaia, mientras que se garantiza la atención a los ciudadanos vascos que tienen una segunda residencia en Burgos.

La Fiscalía abrirá una investigación



Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, investigará la atención sanitaria ofrecida tras la solicitud recibida por parte del Defensor del Paciente.

La presidenta de dicha asociación, Carmen Flores ha dirigido una carta al fiscal en el que le adjunta una información relacionada con esta "desgracia" que pone "los pelos de punta al ver a la deshumanización que hemos llegado en el ámbito sanitario".

"Como no puede ser de otro modo -dice en la misiva-, y como Defensores del Paciente, pedimos su intervención con la apertura de investigación de oficio y depuración de responsabilidades que sean lo suficientemente ejemplar para aquellos que con su negativa de auxilio han propiciado de forma presunta la muerte de una niña".

Vecinos: 'Nunca ha habido problemas'

Vecinos de La Puebla de Arganzón aseguran que nunca han tenido problemas cuando necesitan asistencia sanitaria urgente porque las ambulancias siempre acuden desde Vitoria-Gasteiz y atribuyen a un error o a una "equivocación muy grande" la muerte de la pequeña Anne.



"Aquí vamos a Vitoria a todo. A Miranda de Ebro (Burgos) no vamos para nada", cuenta una vecina que asegura que el mes pasado ella misma fue trasladada al hospital de Txagorritxu en ambulancia "sin ningún problema". "Que sean un poco humanos y no miren si uno es de Burgos o Álava. Si tienen que cobrar o hacer algo se habla después, pero no hay derecho a dejar a una niña abandonada", añade con indignación esta mujer.



Para otro vecino, el médico de Txagorritxu no la tendría que haber dejado marchar del hospital el día anterior, mientras que otro ciudadano residente en Treviño afirma que, aunque desconoce lo que ha pasado exactamente, en el condado "nunca había ocurrido una cosa de estas".