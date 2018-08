Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

UPV/EHU: 'No se puede garantizar la carrera académica del profesorado'

Redacción

27/06/2014

Goirizelaia lo achaca a los recortes por la crisis y a un decreto ley que "nos impide sacar ningún tipo de plaza".

El rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, ha reconocido que, a día de hoy, no se puede garantizar la "carrera académica" del profesorado y ha advertido de que, si no se le da una solución, en unos años no habrá personal "debidamente colocado en los puestos que se merecen", lo que es "una de las peores consecuencias de la política de recortes" del Gobierno central.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi ha catalogado asimismo de "desafío para el futuro", el lograr que el "engranaje entre Formación Profesional y universidad funcione mejor".

Respecto a los ajustes llevados a cabo a consecuencia de la crisis económica, Goirizelaia ha manifestado que la universidad vasca ha sufrido "rebajas" en "ciertos conceptos", algunas por obligado cumplimiento de decretos ley del Gobierno español, y otras por la situación de crisis, lo que ha llevado a la UPV/EHU "a una situación complicada, incluso en algunos momentos para poder seguir abriendo las puertas".

"Gracias al cambio de tendencia del último presupuesto hemos podido mejorar un poco y, si la tendencia sigue al alza, es de esperar que salgamos de esta situación. Hemos tomado unas decisiones que pasan por mantener al personal y seguir apostando por la investigación y la calidad", ha defendido.

En este contexto, ha reconocido que de haber seguido por la línea establecida de "recortar año tras año cantidades muy importantes, algunas relacionadas con sueldos y pagas extra", se hubiera llegado a una situación "muy complicada".

Por ello, Goirizelaia ha incidido en que, en este momento, no se puede garantizar la carrera académica de nadie en el País Vasco", algo que tiene que ver por un decreto ley que nos impide "sacar ningún tipo de plaza".