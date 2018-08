Sociedad

Caso Nóos

Roca dice que no contempla que 'la infanta se siente en el banquillo'

Redacción

02/07/2014

La defensa de Iñaki Urdangarin, igual que la de su esposa, ha presentado un recurso contra el auto en el que el juez del caso Nóos, José Castro, le imputa por diversos delitos de corrupción.

El abogado Miquel Roca ha confirmado que presentará hoy el recurso contra el auto del juez del caso Nóos, José Castro, que concluye que la infanta Cristina sea juzgada por delito fiscal y blanqueo, y ha dicho que espera que la Audiencia resuelva a su favor, pues no contempla que se pueda sentar en el banquillo.

En declaraciones a los medios a las puertas de su despacho, Miquel Roca no ha detallado las líneas de la defensa, aunque ha indicado que su contenido "no les sorprenderá" y que incluirá "argumentos potentes y bien estudiados" y "en una línea doctrinal, jurídica y procesal coherente con lo que son las actuaciones que se han practicado y la intervención que en ellas haya podido tener" la infanta.

Preguntado por si es optimista respecto a la resolución del recurso, Roca ha señalado que "no es un problema de optimismo o pesimismo, es un problema de convencimiento total de la inocencia de nuestra cliente, y estamos convencidos de que la Audiencia resolverá en los términos que nosotros consideramos conveniente, pero ya se verá".

"Si no estuviera convencido de la razón que asiste a nuestra representada mal haría mi defensa", ha añadido Roca, que ha pedido "no someter a presión" a la Justicia en la resolución de los recursos pues "tiene su ritmo, sus pautas sus procesos; hay que dejar que trabajen con tranquilidad e independencia".

En este sentido, ha dicho que la Audiencia "sabrá como administrar su tiempo" para resolver este y otros recursos sobre el caso, y ha asegurado que "yo no voy a forzar nada porque no me parece correcto; desconocemos la complejidad de los temas y por lo tanto todo requiere su tiempo y su ritmo, que trabajen con tranquilidad".

No obstante, a la pregunta de si considera la posibilidad de ver a la infanta Cristina sentada en el banquillo, ha respondido: "no la contemplo".

Urdangarin también recurre

La defensa de Iñaki Urdangarin, igual que la de su esposa, la infanta Cristina, ha presentado un recurso contra el auto en el que el juez del caso Nóos, José Castro, le imputa por diversos delitos de corrupción.

Minutos después de que se formalizara el recurso de la hermana del Rey, representantes legales de su marido han registrado en el juzgado de instrucción número 3 de Palma un escrito de apelación dirigido a la Audiencia Provincial en el que contradicen los argumentos de Castro.

Preguntado por los argumentos de la defensa del exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, y de su esposa, Ana María Tejeiro, en su recurso contra la imputación de ambos en el caso Nóos, alegando que la Casa Real realizaba un "exquisito y escrupuloso seguimiento" de toda la actividad de Urdangarin, Miquel Roca ha indicado: "yo no opino de los escritos de las demás defensas" pues "no es esa mi función".

"A quien tengo que convencer es a las demás partes y a la Audiencia en este caso, de las razones que asisten a la defensa de nuestra cliente, nada más; lo demás no es que no me interese, sino que no está en nuestro cometido", ha subrayado Roca.