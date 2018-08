Sociedad

Uriarte dice que no ha cerrado 'ningún acuerdo' sobre la LOMCE

14/07/2014

La consejera vasca de Educación ha insistido en que su departamento sigue trabajando para que la llegada de la ley "tenga el mínimo impacto" en el País Vasco.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha negado este lunes que su Departamento haya "cerrado ningún acuerdo" con el ministro del ramo, José Ignacio Wert, sobre la aplicación de la LOMCE ni sobre su financiación.

Uriarte ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu y PSE para que informe de la reunión que Wert mantuvo el 30 de junio con las comunidades autónomas para hablar de la financiación de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE).

La titular vasca de Educación ha asegurado que en esa Conferencia Sectorial de Educación "no se habló de cifras concretas", aunque Wert apuntó que el 65 % del dinero necesario para aplicar la LOMCE vendría del Fondo Social Europeo, aunque el propio Ministerio lo adelantaría a las comunidades autónomas.

964 millones

Aunque en esa reunión no se concretaron las cuantías, el Ministerio ha cifrado en 964 millones el coste de implantar la LOMCE en el conjunto de España en los tres próximos años, 49 de los cuales corresponderían a Euskadi.

Esa cifra de 49 millones (más de 31 para la nueva FP básica y algo más de 17 para la Secundaria) es una "estimación" del Ministerio de Wert "en función una serie de parámetros", en algunos de los cuales el Gobierno Vasco "no coincide", ha explicado la consejera.

De todas formas, Uriarte ha considerado que el cálculo para aplicar la FP básica es "razonablemente aceptable" porque la inversión que hace ahora el Gobierno Vasco en los dos cursos de Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) -que serán sustituidos por la FP básica- es de 25 millones.

"No queda claro" cómo se financiará

En todo caso, ha criticado que "no queda claro" cómo se financiará, si será un adelanto o un préstamo y, en este caso, si computará como déficit, al tiempo que ha lamentado que hasta en tres ocasiones el ministro no haya respondido "qué ocurre en el caso de Euskadi", que no pertenece al régimen común.

"Orientaciones"

También ha informado de que su departamento ha remitido a los centros educativos vascos públicos y concertados una resolución de cara al inicio del curso con "orientaciones" que les den "seguridad jurídica" al distribuir de horarios y contenidos a partir de septiembre, ya con la LOMCE vigente.

En esas "instrucciones" Educación informa de que la distribución de horarios y contenidos son los "mismos" que este año, aunque sí varia la forma de evaluar al final del curso la asignatura de conocimiento del medio natural.