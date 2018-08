Sociedad

Caso Hodei Egiluz

Hodeiren Bila: 'La Policía belga no ha hecho lo suficiente'

Redacción

03/09/2014

La agrupación ha reclamado que la investigación abierta para tratar de localizar al joven sea dotada de un mayor número de medios, sobre todo humanos, para poder encontrarle.

Edorta Miranda, miembro de la agrupación Hodeiren Bila, creada en Galdakao en favor de la búsqueda del joven Hodei Egiluz, ha asegurado este miércoles que este colectivo siente que "la Policía belga no ha hecho lo suficiente" para localizar a este chico, desaparecido en Amberes el 19 de octubre.

Así lo ha manifestado hoy tras conocerse que dos de las personas supuestamente vinculadas con un robo que sufrió Egiluz el día de su desaparición saldrán de prisión cuando paguen la fianza acordada.

La tercera persona que participó supuestamente en esa agresión salió ya en libertad el pasado 18 de abril.

"Tenemos la sensación de que, si la Policía no ha encontrado a Hodei, no ha hecho lo suficiente. Hay un hilo conductor, que son estos detenidos que atacaron a Hodei. El caso parecía sencillo, pero no han sido capaces de establecer responsabilidades", ha apuntado.

Edorta Miranda ha reclamado que la investigación abierta por la Policía belga para tratar de localizar a este joven sea dotada de un mayor número de medios, sobre todo humanos, para poder encontrarle.

"No nos podemos permitir que una persona joven, que ha salido de aquí con una beca, desaparezca en un país europeo y que Europa sea incapaz de encontrarle. Este hecho genera una inseguridad tremenda para estudiantes de Erasmus y otras becas y para mucha gente", ha manifestado.

La agrupación Hodeiren Bila aboga por que sean hallados nuevos testigos que pudieran haber visto a Hodei el último día de su desaparición y puedan aportar pistas sobre su paradero.