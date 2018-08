Sociedad

Vera decide cesar al gerente del Servicio Navarro de Salud

18/09/2014

Después de que Juan José Rubio mostrara su voluntad de dimitir tras hablar con el Consejo, Vera ha justificado su cese por la "incapacidad para adaptarse" a las circunstancias.

La consejera Marta Vera ha informado este jueves de que ha decidido cesar el gerente del Servicio Navarro de Salud, acuerdo que previsiblemente adoptará formalmente este viernes el Consejo de Gobierno.

Después de que Juan José Rubio mostrara su voluntad de dimitir tras hablar con el Consejo, al que la consejera no ha convocado, Vera ha justificado su cese por la "incapacidad para adaptarse" a las circunstancias y ha admitido su responsabilidad al nombrarlo aunque no se ha planteado dimitir por ello.

La consejera ha negado además en declaraciones a los periodistas que Rubio recibiera la orden de permanecer en su despacho "sin hablar con nadie", tal y como él sostiene, y ha comentado que la política defendida por éste desde que llegó hace 14 meses ha sido la de externalizar como si dispusiera de un presupuesto "ilimitado".

Según Rubio sin embargo su decisión de dimitir responde no solo al citado encierro en el despecho sino también a las "dificultades con el equipo directivo" que Vera "nombró" y él "aceptó", pero en el que había miembros con los que, según ha precisado, "no me era posible trabajar".

Para la consejera estas y otras manifestaciones de Rubio en los últimos días y su manera de actuar "muestran la forma de ser de Juanjo", del que ha añadido que "en los últimos meses se ha visto su incapacidad para adaptarse a la realidad, a un contexto económico como el que nos hemos encontrado".