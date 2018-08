Sociedad

Lanbide seguirá reclamando las ayudas a miles de perceptores de la RGI

14/10/2014

Tras una pancarta con el texto "No a la criminalización de la pobreza", una veintena de familias han acudido a la oficina bilbaína del Ararteko para denunciar su "falta de apoyo".

Diversos colectivos sociales se han concentrado esta mañana frente a la oficina del Ararteko en Bilbao para denunciar su "falta de apoyo" a las 10.000 perceptores de la RGI que están recibiendo cartas de Lanbide en las que se les reclaman que devuelvan ciertas cantidades cobradas "indebidamente". Asimismo, han advertido de que Lanbide "guarda" otras 20.000 misivas para enviarlas "cuando más les convenga".

Tras una pancarta con el texto "No a la criminalización de la pobreza", una veintena de familias han acudido a la oficina bilbaína del Ararteko para presentar quejas individuales por la campaña de Lanbide en la que mediante una carta "que no tiene ningún efecto legal, se intenta engañar a las personas perceptoras para que paguen sin tener acceso al porqué de esa deuda, ni cuándo se ha producido, el periodo de alegaciones, ni nada", ha señalado el portavoz de estos colectivos, Alex Linares.

En este sentido, ha apuntado que se trata de una "estafa por la que se intenta, por el miedo que las personas tienen a perder sus prestaciones sociales, a que paguen sin tener ningún derecho".

Con la concentración de Bilbao, a la que se ha sumado otra frente a la delegación del Ararteko en San Sebastián, estos colectivos han reprochado la actitud del Ararteko que, "aunque se va mañana", le han señalado que "no puede ser que nos diga con la resolución del 2 de octubre que como es una carta comunicativa no tiene ningún efecto y no pasa absolutamente nada".

"Sí pasa --ha asegurado Linares-- porque ya hay más de 1.300 personas que han pagado por miedo a que Lanbide les suspenda o les extinga su prestación social, que es de lo que viven". "No se puede consentir que una institución que está pensada para defender a la ciudadanía de los abusos de la administración se calle, aunque le queden dos días", ha advertido.

En las quejas individuales que los perceptores van a presentar ante el Ararteko, denuncian el procedimiento "ilegal que ha intentado Lanbide para intentar este recobro, así como la actitud del Ararteko" en este asunto.