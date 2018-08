Sociedad

La Fiscalía cita a declarar a Maroto por incitación al odio

Redacción

10/11/2014

El alcalde de Gasteiz afirma que irá a declarar, pero que no va a "pedir perdón a nadie".

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha citado a declarar el próximo jueves al alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), por la denuncia que presentó contra él la plataforma SOS Racismo, que le acusa de los delitos de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros, entre otros.

En el escrito remitido al alcalde, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, explica al alcalde que tiene que acudir el jueves a declarar al Palacio de Justicia de Bilbao en calidad de denunciado y que por lo tanto puede ir acompañado de un abogado.

SOS Racismo presentó una denuncia contra Maroto por decir que muchos inmigrantes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse" y tachó de "escandaloso" el caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria.

A raíz de dicha denuncia, el fiscal superior del País Vasco abrió unas diligencias de investigación y pidió al alcalde que presentara un escrito de alegaciones en su defensa, que éste ya le remitió. Entre la documentación remitida hay un estudio de las personas atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria en los últimos años y la evolución del padrón por nacionalidades. Además el alcalde adjuntó una carta en la que dice que sus declaraciones "se sustentaron" en dicho informe y añade: "En ningún caso estaba, ni está, en mi voluntad provocar a la discriminación ni al odio racial ya que mi único interés es el de la buena administración de los recursos públicos y la lucha contra el fraude a los mismos".

No obstante, a la vista de esa documentación Calparsoro ha decidido llamarle a declarar.

Maroto: "Llamarme a declarar es el mundo al revés"

Maroto ha reiterado que no va a pedir perdón a nadie por sus declaraciones sobre los inmigrantes y las ayudas sociales, y ha opinado que tener que acudir a declarar ante el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, "es el mundo al revés".

En un comunicado, Maroto anuncia que acudirá a declarar ante el fiscal porque ante todo respeta las decisiones judiciales, aunque discrepa sobre el motivo de su citación.

"SOS Racismo me denuncia por incitar al odio y acto seguido dice que desea que me corten la cabeza como una serpiente, pero ¿decir esta barbaridad no es incitar al odio? ¿No es odio directamente?", se pregunta.

En cuanto a las declaraciones que originaron la denuncia de SOS Racismo, aclara que lo único que ha hecho es "decir bien claro lo que está pasando con las ayudas sociales" y opina que los datos que hizo públicos el Gobierno vasco a raíz de una pregunta suya le dan la razón.

Por eso, insiste en que no va a pedir perdón a ningún colectivo inmigrante, como le reclamaba SOS Racismo, "ni mucho menos a dar un paso atrás" en su propuesta de endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

SOS Racismo espera que Maroto se retracte

El portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, por su parte, se ha congratulado de que, "por fin", Calparsoro haya decidido citarlo a declarar.

“Esperamos que el señor Maroto se retracte de lo manifestado porque está provocando conflictos de menor entidad en los daños, pero socialmente tienen mucho valor en sentido negativo", ha añadido.