Constatan la presencia del pez globo en aguas del Cantábrico

Iker González | Eitb.eus

10/11/2014

Se trata de un pez tóxico que puede provocar fallos renales, no obstante, no existe una alarma, puesto que no se encuentra en lonjas ni pescaderías.

Vídeos (1) Localizan cuatro peces globo en aguas del Cantábrico El pez globo (L. sceleratus y Fugu niphoboles) ha sido capturado en numerosas ocasiones durante este año en aguas del Cantábrico, según ha podido constatar Azti Tecnalia. En torno a 2006 se conoció la presencia de este pez tóxico por primera vez en nuestras aguas, ya que en ocasiones aparece dependiendo de las mareas y flujos, pero en 2014 se han recogido abundantes avisos de capturas del pez globo. Se trata de un pez tóxico, que provoca problemas intestinales y que en ingestas elevadas desencadena fallos renales. A pesar de que no existe una alarma como tal, se recomienda una especial atención para que no sea vendido en lonjas y pescaderías. Se trata de una especie que se alimenta de crustáceos y calamares. En el Atlántico se distribuye desde Escocia, Irlanda y las Azores. En África, desde Marruecos hasta Sudáfrica, aunque también se encuentra en el Mediterráneo, Indico y Oeste del Pacífico.

